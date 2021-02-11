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11 февраля 2021 года 10:35
Новостройки к лету могут подорожать еще на 7%
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы, рассказали "Известиям" участники строительной отрасли. Правительство РФ намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. Нововведения коснутся в том числе спецтехники для переработки металла - экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров и так далее. В частности, сборы на спецтехнику планируется увеличить в 2-4 раза, отметил директор ассоциации НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на инвестиции в отрасль переработки металлолома, а также на себестоимость лома и металлопродукции, сказано в письме ассоциации в Минпромторг. Ломовики предлагают не повышать размер сборов на технику для переработки металла. Как отмечают эксперты, подорожание техники отразится на стоимости изготавливаемой с ее помощью металлопродукции, а ее цена, в свою очередь, будет влиять на себестоимость строительства и, как следствие, на цены на жилье. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, подорожание металла, как одного из значительных составляющих строительных конструкций, ведет к росту стоимости стройки. "Застройщики не смогут "проглотить" рост себестоимости строительства и будут вынуждены перекладывать этот рост в цену квадратного метра", - отметил он. За год стройматериалы, в частности арматура, уже прибавили в цене до 50%. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30-40% в зависимости от класса проекта, рассказал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Рост стоимости стройматериалов - одна из причин повышения цен на новостройки. За 2020 г. они выросли на 15-19%. Девелоперы уже начали пересматривать свои прайс-листы. Поступательный рост цен продолжится, до середины года он будет находиться в пределах 5-7%, если не произойдет каких-то новых событий, стимулирующих ажиотажный спрос, считает Колочинский. Между тем по итогам января цены на новостройки уже подскочили на 3%.
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Ключевые слова: Россия, новостройки, цены, рост
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