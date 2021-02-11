Для России 2020 год стал неудачным на рынке M&A

11 февраля. FINMARKET.RU - По числу и объему сделок слияний и поглощений (M&A) Россия в прошлом году опустилась на уровень 2017 г., говорится в отчете КПМГ "Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г.". Неопределенность относительно перспектив окончания пандемии, карантинные ограничения, а также падение цен на нефть и связанное с этим ослабление рубля резко снизили интерес инвесторов к российским активам. К тому же стало сложнее определять цену, и параметры сделок пришлось более тщательно проверять, пишут "Ведомости".

В итоге объем иностранных инвестиций в покупку российских активов в 2020 г. сократился на 34% по количеству и на 50% по суммам сделок (до $10,6 млрд). "Пандемия коронавируса и локдаун, обвал цен на нефть, опасения по поводу введения новых санкций и общая неопределенность вынудили инвесторов частично отказаться от активной деятельности, – говорится в исследовании. – Иностранные инвестиции упали в 2 раза в стоимостном выражении, и мы видели больше выхода иностранцев из российских активов, чем входа".

Отказаться от инвестиций в российские активы иностранцев вынудила не только неопределенность, но и элементарная невозможность увидеть их собственными глазами.

Однако падение объемов сделокв России оказалось меньшим, чем в Европе. "В 2020 г. мировой рынок M&A в плане количества сделок сократился всего на 3% по сравнению с 2019-м, – отмечает руководитель департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Лидия Петрашова. – Европейский же рынок пострадал сильнее от пандемии как в макроэкономическом, так и в инвестиционном плане. Сокращение объемов и количества сделок за 2020 г. было даже более существенным, чем в России, – примерно на 20% по обоим индикаторам".

В 2021 г. эксперты ожидают восстановительного роста по числу сделок слияний и поглощений. При этом, по мнению КПМГ, основным трендом на российском рынке станут реализация отложенных и приостановленных сделок и заключение сделок, вызванных пандемией (продажа непрофильных активов, консолидация рынка наименее пострадавшими от пандемии игроками, структурные изменения, направленные на скорейшую адаптацию к жизни в новых условиях). Продолжится тренд по совершению сделок в сфере цифровых и иных технологий, а также активный выход на рынки IPO.