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11 февраля 2021 года 09:35
Ритейлеры ищут способы сдержать рост цен на продукты
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - Российские торговые сети ищут способы сдержать рост цен на продукты. Как отмечает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, ритейлеры все чаще заключают прямые договоры с производителями овощей "борщевого набора", пишет "Российская газета". Сетям от этого двойная выгода: возможность минимизировать конечную цену товара и обеспечить стабильность поставок напрямую с грядки. Аграрии при этом получают гарантированный сбыт своего картофеля, лука, капусты, моркови. Кроме прямых договоров, торговые сети стараются снизить цены на продовольствие, привлекая альтернативных поставщиков, в том числе локальных производителей, добавляют в Минпромторге. На ряд социально значимых товаров ритейлеры еще в прошлом году обнулили торговую наценку, на отдельные товары сети удерживают цены за счет маржи. Еще один способ снизить цену на полке - выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ), считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). " Сейчас доля товаров СТМ в российских сетях составляет около 9%, подсчитывает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. По его мнению, в ближайшие 3 года она достигнет 20%. Эксперт также добавил, что крупные торговые сети могут позволить себе держать цены на минимуме за счет больших оборотов. В Минпромторге одним из эффективных инструментов взаимодействия с производителями видят создание закупочных союзов: "Это позволит небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями".
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Istina 11.02.2021
Самый эффективный способ взаимодействия - прямые договоры. Все 3-лица, посредники, союзы разного вида - это потери торговых сетей, и как следствие, покупателей. Чем больше выгодоприобретателей в схеме - тем больше рисков торговых сетей, и постоянные расходы покупателей, стремящиеся к увеличению.
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