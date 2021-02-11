Ритейлеры ищут способы сдержать рост цен на продукты

11 февраля. FINMARKET.RU - Российские торговые сети ищут способы сдержать рост цен на. Как отмечает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина,все чаще заключают прямые договоры с производителями овощей "борщевого набора", пишет "Российская газета" . Сетям от этого двойная выгода: возможность минимизировать конечную цену товара и обеспечить стабильность поставок напрямую с грядки. Аграрии при этом получают гарантированный сбыт своего картофеля, лука, капусты, моркови.

Кроме прямых договоров, торговые сети стараются снизитьна продовольствие, привлекая альтернативных поставщиков, в том числе локальных производителей, добавляют в Минпромторге. На ряд социально значимых товаров ритейлеры еще в прошлом году обнулили торговую наценку, на отдельные товары сети удерживают цены за счет маржи.

Еще один способ снизить цену на полке - выпуск товаров под собственными торговыми марками (СТМ), считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "

Сейчас доля товаров СТМ в российских сетях составляет около 9%, подсчитывает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. По его мнению, в ближайшие 3 года она достигнет 20%. Эксперт также добавил, что крупные торговые сети могут позволить себе держать цены на минимуме за счет больших оборотов.

В Минпромторге одним из эффективных инструментов взаимодействия с производителями видят создание закупочных союзов: "Это позволит небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями".