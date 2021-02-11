Грань между российским и иностранным ПО стирается

11 февраля. FINMARKET.RU - Подтверждать "существенную доработку" свободно распространяемого программного продукта с открытым кодом российским разработчикам не потребуется, пишут "Ведомости", ссылающиеся на проект поправок к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения (ПО), подготовленного Минцифры.

Обязательное требование доказывать оригинальность продукта предлагали добавить участники рынка, оно обсуждалось на экспертном советевопросам ПО осенью прошлого года, однако исчезло из финальной версии документа, рассказали представители трех крупных разработчиков. Это означает, что компании, использующие элементы или копии иностранного свободного ПО (СПО), также могут претендовать на включение в реестр отечественных программ и участвовать в госзакупках, считают эксперты, опрошенные "Ведомостями".

Также из финальной версии документа исчезло упоминание о квоте для представителей отечественных ассоциаций разработчиков на участие в экспертном совете по ПО. Нет в нем и предложенного ранее требования вносить в реестр каждую программу, поставляемую в сборниках ПО, по отдельности.

Участие в госзакупках не единственный бонус для поставщиков, продукты которых признаны российскими. Для таких компаний действует налоговый маневр в IT-сфере, для них предусмотрена льготная (3%) ставка по налогу на прибыль и пониженные страховые взносы – 7,6%.

СПО – это ПО, которое распространяется на условиях свободных лицензий. Существенные доработки и изменения исходного открытого кода дают его разработчикам исключительные права на производный продукт.