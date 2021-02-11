Для экспортеров из МСП готовят новые финстимулы

11 февраля. FINMARKET.RU - Для российских экспортеров из сектора малого и среднего бизнеса разрабатывают дополнительные финансовые стимулы. Этим занимаются Российский экспортный центр (РЭЦ), Корпорацияи банки, сообщила "Известиям" глава РЭЦ Вероника Никишина.

В частности, таким организациям могут позволить обеспечивать кредиты госгарантиями, выданными под поручительство РЭЦ по зарубежным контрактам бизнеса.

Инициатива по поддержке кредитования малых компаний-экспортеров с помощью гарантий под обеспечение контрактами принадлежит "Опоре России". Организация даже поднимала эту тему на февральском совещании с Эльвирой Набиуллиной в ЦБ, рассказал "Известиям" ее глава Александр Калинин. По его словам, нововведение должно быть направлено на "надежных" поставщиков, которые заключают контракты с помощью РЭЦ и страхуют риск неплатежа у ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ). Если оно будет реализовано, то снимет проблему залога, которая сегодня сильно препятствует выдаче займов МСП.

По мнению главы РЭЦ, запуск такого механизма позволит объединить возможности госструктур для того, чтобы упростить получение поддержки наиболее широкому сегменту бизнеса - организациям категории МСП.

В Корпорации МСП поддерживают создание подобных "коробочных" решений для экспортеров. Уже разработаны проекты гарантийных продуктов, которые предусматривают поддержку выполнения контрактов малыми фирмами на поставку несырьевой неэнергетической продукции, а также инвестиций в экспортно ориентированные производства.

Займы с гарантиями под экспортные контракты - хорошее дополнение к уже существующему набору мер поддержки предпринимателей от Корпорации МСП и РЭЦ, считает председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Наличие гарантии Корпорации МСП улучшит условия заимствования, спрогнозировал председатель комитета ТППпо финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Это позволит снизить ставку на 1-2 п.п., так как выручка будет застрахована и банки не будут опасаться больших рисков, отметил он.

Позитивно запуск программы отразится и на физических объемах несырьевого экспорта. По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, она будет иметь эффект прежде всего для экспортеров, которые уже имеют планы по выходу на зарубежные рынки и обладают клиентской базой там. В основном это бизнесы, работающие в высокотехнологических направлениях, таких как ИТ и телекоммуникации.