Россия вышла на мировой рынок "умного" продовольствия

10 февраля. FINMARKET.RU - К 2035 году размер мирового рынка Фуднет (Foodnet, "умной" еды) может составить $3,5 трлн.может занять 5-15% этого рынка.

"Умное, технологичное и высокопродуктивное сельское хозяйство, персонализированное питание, органические продукты, биотехнологии, умные цепи поставок, роботизация - это основные тренды качественного развития современного мирового рынка продуктов. Фактически это еда, помноженная на технологии. Чтобы идти "в ногу со временем", в этом плане необходимо уже сейчас создать условия: обеспечить инфраструктуру, подготовку релевантных кадров, трансфер технологий, нормативно-правовое поле", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании, на котором была представлена концепция дорожной карты Фуднета в конце января.

Во втором квартале этого года "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) планирует вынести дорожную карту на межведомственную, а затем на правительственную комиссию, рассказал "Российской газете" ответственный секретарь рабочей группы "Фуднет" НТИ Константин Иванов.

В рамках рынка Фуднет в России планируется развивать альтернативные источники сырья и пищи, биологизированное и органическое сельское хозяйство, умные цепи поставок, персонализированное и специализированное питание, рассказал "РГ" замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов. "Именно эти направления являются наиболее перспективными, исходя из темпов роста и прогнозируемых объемов соответствующих рынков, а также имеющихся возможностей и заделов для обеспечения лидерства российских компаний в ближайшие 15 лет", - пояснил он.

По его словам, в конце прошлого года Минпромторг поддержал несколько проектов, которые относятся к Фуднету. Ведомство готово создавать для таких проектов "режим наибольшего благоприятствования", включая совершенствование регуляторной базы, поддержку научных разработок, создание инжиниринговых центров.

Осенью 2020 года в меню одного из московских ресторанов появился кальмар, напечатанный на 3D-принтере. Сырьем для него стала обычная фасоль. Но, как утверждают рестораторы, на вкус от натурального кальмара его не отличишь.

Аналогичные проекты - по производству альтернативного мяса и морепродуктов - есть и в других регионах. В качестве сырья используются не только растительные ингредиенты вроде фасоли, гороха или сои. Более серьезное направление - выращивание мяса из клеток животного в лабораторных условиях. У животного берется кусочек мышцы, который помещается в питательную среду, где клетки начинают делиться и расти. Таким образом удается получить мясной фарш. Создать кусок мяса, повторив его текстуру, пока не получается.

Пандемия отчасти ускорила развитие рынка "умной" еды. Цифровые технологии проникли в сферу производства продуктов, максимально бурный рост получила доставка еды а население стало уделять больше внимания качеству питания.