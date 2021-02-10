Электроника уже подорожала на 5-20%, рост цен продолжится

10 февраля. FINMARKET.RU - С начала этого годаподорожала на 5-20% в зависимости от категории товара, рассказали "Известиям" в "Ситилинке". Подорожание техники началось еще в прошлом году и продолжится в дальнейшем.

На мировом рынке сейчас дефицит основных компонентов для электроники - матриц, памяти, экранов, особенно видеокарт. 80% этих деталей производится в Китае. Это основная причина подорожания продукции, пояснили в компании "Марвел-Дистрибуция". Производство сократили в первую волну распространения коронавируса в начале прошлого года, и его не получается нарастить сразу.

В компании не исключили, что ближе к апрелю ситуация начнет нормализовываться, когда выравняется спрос на транспортные услуги. "Однако многое будет зависеть от ограничений из-за пандемии коронавируса и возможного смягчения санкций против Китая от новой администрации США", - добавили в компании.

По мнению директора по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирины Кукиной, себестоимость производства компонентов продолжит расти минимум до середины этого года.

Сейчас в КНР новогодние праздники, на время которых производство приостановлено. Поэтому большая часть поставок электроники поступит в Россию только в марте-мае, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что закупочныена электронику в Китае уже выросли на 10-15%, а проблемы с логистикой добавляют еще 2-3% к цене. По оценке аналитика, в зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10% до 40% в течение 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки - до 40-50%, ожидает Муртазин.

Как сказал "Известиям" собеседник в одном из дистрибьюторов, до середины года поставки электроники в Россию могут сократиться еще на 15%, она подорожает еще примерно на 25%. По мнению Кукиной, закупочные цены на ноутбуки вырастут не так сильно - еще на 12-15% в долларовом эквиваленте. При этом она не исключила курсовых изменений, которые будут дополнительно влиять наконечной цены.

В "М.Видео-Эльдорадо" не планируют существенных изменений в ценовой политике, сказали "Известиям" в компании.

Роста цен на смартфоны как минимум до конца марта не ожидается, отметили в "Марвел-Дистрибуции". Крупнейшие производители, которые занимают 85% рынка, определяют их не менее чем на квартал, пояснили там.

Цены на смартфоны пока удерживают крупные производители, прежде всего Samsung, который меньше других завязан на китайских поставщиков компонентов, говорит Муртазин. Новые модели гаджетов могут подорожать во второй половине марта или в апреле, после 23 Февраля и 8 Марта, на которые в качестве подарка часто покупают смартфоны, отметил он.

Дефицит смартфонов в прошлом году затронул поставки всех брендов и не прекратился до сих пор, сообщил источник в одном из мобильных операторов. По его мнению, дефицит может отразиться на ценах на мобильные телефоны, но официальной информации от поставщиков по росту цен отгрузок пока не поступало. Ситуация может улучшиться в конце 1-го - начале 2-го квартала, добавил собеседник издания.

Также могут вырасти цены на аксессуары к смартфонам и акустику, этот тренд уже начался в конце прошлого года.

Цены на колонки и наушники могут увеличиться в цене на 15-20%, оценил Муртазин.