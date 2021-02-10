Власти возьмутся за заброшенные садовые участки

10 февраля. FINMARKET.RU - Росреестр разработал законопроект с мерами по вовлечению в хозяйственный оборот заброшенных садовых и огородных участков. Предлагается закрепить за правительством полномочия по установлению признаков "заброшенности" и дать председателю товарищества право обращаться в надзорные органы с информацией о нарушениях в целевом использовании земель, пишет "Независимая газета"

Одной из наиболее часто отмечаемых гражданами проблем оказалось вовлечение заброшенных садовых и огородных земельных участков, не используемых садоводами и огородниками по целевому назначению, сообщается в пояснительной записке к законопроекту Росреестра, который был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В записке уточняется, что действующим законодательством предусмотрены механизмы вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот - например, "институты вымороченного имущества, привлечение к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства". Но эти механизмы "не решают обозначенную выше проблему".

Поэтому авторы инициативы предлагают закрепить "полномочия правительства по установлению признаков неиспользования садовых и огородных земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ, которые могут применяться для целей установления факта соответствующих нарушений в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля".

Кроме того, предлагается закрепить "право (полномочия) председателя товарищества обратиться в орган государственного земельного надзора или орган муниципального земельного контроля с информацией об использовании садовых или огородных земельных участков... с нарушением требований в целях инициирования проведения внеплановой проверки".

Некоторые эксперты поддержали инициативу, указав на многие проблемы - от сбора взносов до обеспечения пожарной безопасности. Но часть экспертов напомнила о грузе реестровых ошибок и кадастровой путанице, из-за которых достоверность информации о земельных участках в стране вызывает в принципе большие сомнения.