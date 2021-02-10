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10 февраля 2021 года 09:39
Власти возьмутся за заброшенные садовые участки
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Станислав Красильников/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - Росреестр разработал законопроект с мерами по вовлечению в хозяйственный оборот заброшенных садовых и огородных участков. Предлагается закрепить за правительством полномочия по установлению признаков "заброшенности" и дать председателю товарищества право обращаться в надзорные органы с информацией о нарушениях в целевом использовании земель, пишет "Независимая газета". Одной из наиболее часто отмечаемых гражданами проблем оказалось вовлечение заброшенных садовых и огородных земельных участков, не используемых садоводами и огородниками по целевому назначению, сообщается в пояснительной записке к законопроекту Росреестра, который был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В записке уточняется, что действующим законодательством предусмотрены механизмы вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот - например, "институты вымороченного имущества, привлечение к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства". Но эти механизмы "не решают обозначенную выше проблему". Поэтому авторы инициативы предлагают закрепить "полномочия правительства по установлению признаков неиспользования садовых и огородных земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ, которые могут применяться для целей установления факта соответствующих нарушений в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля". Кроме того, предлагается закрепить "право (полномочия) председателя товарищества обратиться в орган государственного земельного надзора или орган муниципального земельного контроля с информацией об использовании садовых или огородных земельных участков... с нарушением требований в целях инициирования проведения внеплановой проверки". Некоторые эксперты поддержали инициативу, указав на многие проблемы - от сбора взносов до обеспечения пожарной безопасности. Но часть экспертов напомнила о грузе реестровых ошибок и кадастровой путанице, из-за которых достоверность информации о земельных участках в стране вызывает в принципе большие сомнения.
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АК-54 10.02.2021
Есть ещё одна проблема о которой все "скромно" молчат стоимость оформления садового участка для продажи, в три-четыре раза превышает его продажную стоимость. Молодёжь трудиться на земле не желает, а у стариков СИЛ НЕТ. Если государство с его налоговой политикой довело до того что эти участки ни кому не нужны (СПРОСА НЕТ)и денег на его переоформление тоже НЕТ - ПУСТЬ ИЗЫМАЮМ в МУНИЦИПАЛЬНЫЕ или РЕГИОНАЛЬНЫН Фонды недвтижимости. Зачем дальше гнобить пенсионеров? Лично мои родственники с удовольствием оттадут, только не заставляйте переоформлять документы, ни сил ни денег на это НЕТ!
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