Продажи авто быстро не восстановятся

10 февраля. FINMARKET.RU - Рынок новых легковых автомобилей в 2021 году упадет в базовом сценарии на 3,4%, до 1,4 млн штук, прогнозируют аналитики "Авто.ру" (они оценивают данные по регистрациям автомобилей). Этот сценарий предполагает, что в первом полугодии рынок покажет позитивную динамику за счет реализации отложенного спроса, сформировавшегося из-за дефицита машин в 2020 году. После того как дефицит будет окончательно устранен этой весной, продажи начнут сокращаться, пишет "Коммерсант"

Оптимистический сценарий предполагает рост рынка за счет льготных автокредитов - до 1,6 млн машин, что сопоставимо с уровнем докризисных 2018-2019 годов. В 2020 году льготный кредит стало возможно получить на машины ценой до 1,5 млн руб. (вместо 1 млн руб. прежде), что расширило список доступных моделей.

Негативный сценарий предусматривает падение рынка на 13%, до 1,25 млн машин, что соответствует уровню 2016 года.

Сценарий предполагает ухудшение экономической ситуации, продолжение девальвации рубля, а также рост цен на автомобили на фоне повышения ставок утильсбора. В "Авто.ру" отмечают, что в таком случае на фоне снижения доходов россияне откажутся от покупки или обновления автомобилей, "на что указывает рост среднего срока эксплуатации личного транспорта". По данным "Автостата", средний срок владения автомобилем в 2020 году вырос на 2,2%, до 4,8 года.

Рост срока владения новыми автомобилями означает дефицит ликвидных подержанных машин на вторичном рынке, говорят в "Авто.ру". Ажиотаж 2020 года уже значительно сократил предложение автомобилей с пробегом, и нужно время, чтобы оно восстановилось, считают там.