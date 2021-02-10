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10 февраля 2021 года 08:37
СП Сбербанка заморозило проект создания беспилотных автомобилей
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Валерий Шарифулин/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - Разработка автопилотов для автотранспорта больше не является приоритетом для Cognitive Pilot (CП Сбербанка и Cognitive Technologies, созданное в 2019 г.), рассказал "Ведомостям". его представитель. Причина - отсутствие в России, а также в других странах законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дорогам. "Сегодня ни в одной стране мира законодательные вопросы не решены полностью. Есть лишь отдельные документы, разрешающие проведение испытаний или движение беспилотников на ограниченных территориях. Отраслевые эксперты ожидают решения этих вопросов в сроки до 10-15 лет", - объясняет собеседник издания. Сейчас приоритетные направления Cognitive Pilot - беспилотные системы управления сельхозтехникой, умные системы активной безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотного транспорта, рассказывала "Ведомостям" в январе сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова. О необходимости модификации нормативной среды для внедрения автономного транспорта говорят и в "Яндексе", разрабатывающем свою систему беспилотного вождения. "В большинстве стран мира регулирование для коммерческих запусков пока только разрабатывается. В будущем беспилотные автомобили станут внедряться в первую очередь в тех регионах, где для этого уже будет создана полноценная регуляторная база", - утверждает его представитель. Регуляторика в сфере беспилотных автомобилей до сих пор не разработана практически нигде в мире, что влияет на темпы роста этого рынка, рассказывала ранее "Ведомостям" зампред совета директоров АФК "Система" Анна Белова. Перспективы у рынка беспилотных автомобилей есть, но ждать их массового распространения придется долго, считают в агентстве J'son & Partners Consulting. По их оценке, ежегодные продажи беспилотных авто в натуральном выражении составят к 2035 г. до 30,4 млн, в денежном выражении это $364,8 млрд. К этому времени половина всех новых автомобилей в мире будет оснащена системами автопилотирования разной степени независимости от водителя, считают аналитики. В минимальный перечень поправок необходимо внести правила допуска беспилотного автомобиля к участию в дорожном движении, предусмотреть систему проверки его безопасности. "Разработкой беспилотных автомобилей в группе Сбер занимается подразделение SberAutoTech. Автомобили уже тестируются на улицах Москвы. Cognitive Pilot специализируется в беспилотных решениях для транспорта и сельхозтехники, в том числе отдельные компоненты будут использоваться SberAutoTech. Развивать тему беспилотных автомобилей в двух компаниях одновременно считаем не рациональными", - подчеркнули в Сбере.
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Ключевые слова: Россия, беспилотник, разработка
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