Россияне рефинансировали рекордный объем ипотеки

10 февраля. FINMARKET.RU - За прошлый год жители России рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 600 млрд рублей. Это максимальный объем за всю историю рынка. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, по сравнению с 2019 годом доля рефинансирования в общей выдаче ипотеки выросла более чем в два раза - до 13,7%. Как отмечают авторы исследования, такая динамика обусловлена заметным снижением ставок по жилищным займам в России, пишут "Известия"

По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года. Во многом это заслуга введенной на фоне пандемии программы льготной ипотеки. Жилищные кредиты на новостройки по ставке 6,5% выдают с апреля, а разницу между льготной ставкой и рыночной возмещает государство. Программа была рассчитана на срок до 1 ноября прошлого года, но в октябре ее продлили до июля 2021-го.

Но дело не только в госпрограмме. Регулятор предпринял резкое снижение ключевой ставки в условиях нестандартной экономической ситуации.

"Всего за полгода значение ключевой ставки уменьшилось на 30% - до нынешней планки в 4,25%. Это позволило банкам снизить конечный процент по кредитам и ипотечным займам, поэтому рефинансировать свою задолженность необходимо было каждому заемщику", - указывает Александр Дужников, сооснователь федерального портала о недвижимости Move.ru.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что у бума рефинансирования ипотеки есть и обратная сторона. Он создал риск перегрева рынка, так как существенно выросла доля кредитов с платежом к доходу выше 80%. Нельзя исключать, что кредитный "пузырь" надувается и скоро многие россияне не смогут платить по взятым ранее обязательствам, считает Ирина Данилина, советник первого заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Так, размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, за минувший год почти не изменился и по итогам декабря 2020 года составил 70,3 тыс. рублей (данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ)). При этом реальные доходы населения, по данным Росстата, по сравнению с началом 2014 года упали более чем на 10%.

Эксперты предполагают, что тенденция массового рефинансирования сохранится как минимум до июля этого года, пока действует программа льготной ипотеки. Однако в дальнейшем темпы ипотечного кредитования и рефинансирования будут снижаться.