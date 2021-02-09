Из-за пандемии алкогольный рынок почти не пострадал - производили и продавали

9 февраля. FINMARKET.RU - Пандемия не заставила россиян меньше покупать спиртного. Наоборот, в прошлом году мы стали больше пить легкого алкоголя - шампанского и пива. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

По словам Алешина, за прошлый год продажи маркируемого алкоголя увеличились до 214,3 млн дал (в 2019 году - 211,4 млн дал). Продажи напитков брожения составили 759,5 млн дал (годом ранее - 728,4 млн дал).

"Но если сравнить с тем, сколько россияне потребляли алкоголя 10 лет назад и сейчас, соглашусь с мнением председателя Общественного совета при Росалкогольрегулировании - митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Он говорил, что за последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18 литров до 9. И эта тенденция сохраняется", - заметил Алешин.

Он также заметил, что изменилась и структура потребления в сторону снижения крепости. Мы видим рост в сегменте игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара.

Причем доля нелегального алкоголя сокращается, отметил Алешин, но не привел конкретных данных.

"Конкретную цифру не назову - нет такой методики, чтобы ее определить. Но могу сказать уверенно, что доля нелегального алкоголя сокращается", - сказал он.

"Это был сложный год и для граждан, и для экономики. Вместе с тем ситуация на алкогольном рынке оставалась стабильной в течение всего года.не перестали выпускать и продавать. Разве что был перерыв в работе общепита. Показатели розничных продаж практически не изменились. И в производстве также", - заметил Алешин.