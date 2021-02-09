Число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд

9 февраля. FINMARKET.RU - Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Число трудящихся упало на 1,65 млн, причем этот тренд не миновал примерно 80% регионов России: наибольшее сокращение занятых произошло в Мордовии, Марий Эл и Карачаево-Черкесии, пишут "Известия, ссылаясь на данные исследования.

В конце 2019 – начале 2020 года число занятых в России насчитывало 72,425 млн человек. Однако из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала введение карантинных ограничений и падение потребительского спроса, к маю оно резко упало — до 70 млн человек. И хотя во второй половине года деловая активность начала оживляться, количество занятых так и не восстановилось до докризисного уровня, говорится в исследовании аналитиков FinExpertiza, основанном на информации Росстата (в службе госстатистики подтвердили эти данные). По подсчетам компании, в декабре 2020-го число трудящихся достигло 70,772 млн человек. Это антирекорд с 2011 года — тогда аналогичный показатель насчитывал 69,6 млн человек.

Таким образом, за прошлый год трудящихся встало на 1,65 млн человек меньше. Последний раз падение численности занятых было столь же драматическим 11 лет назад, во время финансового кризиса 2009 года — тогда сокращение составило 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население убывало только в 1990-е, отмечается в исследовании.

При этом самая негативная динамика в 2020 году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza.

Впрочем, в начале 2021 года ситуация на рынке труда начала выправляться, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Уровень занятости вернется к допандемическому, если до конца года трудоустроится 1 млн человек — именно этот показатель является целевым, отметил министр. При этом тренд на восстановление наметился уже во второй половине 2020-го: в декабре уровень безработицы составил 5,6%, тогда как в августе он держался на отметке 6,4%. За это время абсолютная численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек, сообщал Антон Котяков.

В Минтруде "Известиям" заявили, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью.