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09 февраля 2021 года 09:50
Число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Число трудящихся упало на 1,65 млн, причем этот тренд не миновал примерно 80% регионов России: наибольшее сокращение занятых произошло в Мордовии, Марий Эл и Карачаево-Черкесии, пишут "Известия, ссылаясь на данные исследования. В конце 2019 – начале 2020 года число занятых в России насчитывало 72,425 млн человек. Однако из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала введение карантинных ограничений и падение потребительского спроса, к маю оно резко упало — до 70 млн человек. И хотя во второй половине года деловая активность начала оживляться, количество занятых так и не восстановилось до докризисного уровня, говорится в исследовании аналитиков FinExpertiza, основанном на информации Росстата (в службе госстатистики подтвердили эти данные). По подсчетам компании, в декабре 2020-го число трудящихся достигло 70,772 млн человек. Это антирекорд с 2011 года — тогда аналогичный показатель насчитывал 69,6 млн человек. Таким образом, за прошлый год трудящихся в РФ стало на 1,65 млн человек меньше. Последний раз падение численности занятых было столь же драматическим 11 лет назад, во время финансового кризиса 2009 года — тогда сокращение составило 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население убывало только в 1990-е, отмечается в исследовании. При этом самая негативная динамика в 2020 году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza. Впрочем, в начале 2021 года ситуация на рынке труда начала выправляться, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Уровень занятости вернется к допандемическому, если до конца года трудоустроится 1 млн человек — именно этот показатель является целевым, отметил министр. При этом тренд на восстановление наметился уже во второй половине 2020-го: в декабре уровень безработицы составил 5,6%, тогда как в августе он держался на отметке 6,4%. За это время абсолютная численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек, сообщал Антон Котяков. В Минтруде "Известиям" заявили, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью.
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Ключевые слова: РФ, безраюотица
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