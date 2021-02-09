Пенсионерам предлагают добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов

9 февраля. FINMARKET.RU - Количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, если дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Как пишут "Известия", такое предложение в ЦБ подготовил проект ОНФ "За права заемщиков". Сейчас в 60% случаевкрадут средства со счетов людей зрелого и пожилого возраста, и они нуждаются в дополнительной защите, подчеркивают общественники. В ЦБ "Известиям" заявили, что уже работают над требованиями по дополнительной защите пенсионеров и инвалидов при пользовании финуслугами.

За 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей, отмечено в материалах фронтовиков , на которые ссылается газета. В 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет, указали специалисты ОНФ со ссылкой на данные ЦБ. Пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии.

Часто пожилые люди не понимают полного функционала, на которую их обязали получать пенсию, и попадаются на удочку мошенников, пояснила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Да и картой бабушки без ее ведома могут воспользоваться внуки для покупки в интернет-магазине, у которых есть доступ как к платежному средству, так и телефону пожилой родственницы.

Фронтовики предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. Грубо говоря, пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не особо пользуются, но при этом именно они становятся для мошенников каналом для вывода средств. Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

Добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан, говорят юристы.