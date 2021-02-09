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09 февраля 2021 года 09:14
Жилищную программу подстраивают под наццели
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Дмитрий Серебряков/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Минстрой при приведении жилищной госпрограммы в соответствие с национальными целями предлагает продлить срок ее действия на пять лет — до 2030 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на представленную ведомтсвом программу Соответственно, увеличивается и финансирование — с 2,4 трлн руб. до 5 трлн руб. Согласно проекту программы, расти объемы жилищного строительства начнут лишь в 2023 году — тогда планируется ввести 85 млн кв. м жилья. Пока же Минстрой ожидает снижения объемов с зафиксированных в 2020-м 80,6 млн кв. м до 78 млн кв. м в этом году. В 2022-м это падение планируется лишь отыграть. Подготовленный Минстроем проект в целом укладывается в общую логику Минэкономики, предложившего реформу управления госпрограммами. В документе отражены ориентиры национальных целей с указанием соответствующих мероприятий. Отдельно выделяется (на уровне разбивки по финансированию) проектная часть программы, ориентированная на достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов. Ее стоимость оценивается в 2 трлн руб., из которых примерно 1,7 трлн руб. приходится на бюджет, пишет "Ъ".
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