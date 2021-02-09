Новые финансовые индикаторы укрепят экономический суверенитет РФ

9 февраля. FINMARKET.RU - Министерство финансов предложило отказаться от использования ставки LIBOR в России. Эта инициатива изложена в законопроекте "О внесении изменений в федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", сообщают "Ведомости".

от LIBOR – мера вынужденная, объясняют в Минфине: со следующего года этабудет рассчитываться только в долларах, а после 2023 г. вообще перестанет рассчитываться. В итоге сейчас в мире происходит пересмотр финансовых индикаторов, банки активно готовятся к конвертации всех своих контрактов, привязанных к ставке LIBOR. Вместо нее будут использоваться ставки национальных банков.

Ставка LIBOR рассчитывается как среднее арифметическое процентных предложений банков для расчетов в пяти валютах по необеспеченным кредитам. Чаще всего ее используют в качестве ориентира для определения краткосрочных процентных ставок по кредитам, ценным бумагам и деривативам.

В России ее часто используют для определения плавающих процентных ставок по формуле LIBOR плюс премия к риску (страны, компании и т. д.). По данным ЦБ на 1 декабря 2020 г., объем долларовых кредитов, ставка по которым зависит от LIBOR, снизился на 18% до $24,2 млрд.

При этом доля LIBOR среди других индикаторов, под которые выдаются кредиты с плавающими ставками, составляет 87%. "В настоящее время в законодательстве Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актах, касающихся финансовых отношений, ставка LIBOR широко применяется в качестве эталона, – подтвердили "Ведомостям" в пресс-службе Минфина. – В связи с этим Минфином России совместно с Банком России организована работа по подготовке соответствующих изменений в правовые акты в части замены LIBOR на альтернативные индикаторы".

Одним из таких альтернативных индикаторов станет ставка, которую будет рассчитывать Банк России. "Ставка будет рассчитываться как среднее арифметическое из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в рублях, в долларах США, в евро», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается замена LIBOR на процентные ставки в иностранных валютах, рассчитываемые по результатам операций на внутреннем рынке, уточняют в Минфине.

При этом в финансовом ведомстве не ожидают каких-либо потрясений на финансовом рынке. "Договоры между участниками рынка носят гражданско-правовой характер, и они вправе самостоятельно решать, на каких условиях и на какую новую процентную ставку производить замену", – считают в Минфине.

"Эта ставка нужна только для целей расчета налога на доход, получаемый от депозитов, а также установления предельных значений для банков – какие ставки по депозитам они могут предлагать своим клиентам"», – пояснил «Ведомостям» заведующий кафедрой "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Константин Корищенко.

Тем не менееведет работу по внесению поправок в законодательство и подготовке рекомендаций и разъяснений для участников рынка по переходу на альтернативные индикаторы.

Несмотря на то что отказ от ставки LIBOR вынужденный, эксперты не видят значительных рисков для России и отечественных компаний, пишут "Ведомости".

В Минфине заявляют, что переход к новым финансовым индикаторам укрепит экономический суверенитет России. Однако многие эксперты указывают на усиление контроля со стороны национальных финансовых властей. "Переход на собственные ставки позволит локальным регуляторам лучше контролировать возможные нарушения, а бизнесу – иметь инструменты, привязанные к более полезным для их займов ставкам", – считает Шибанов.