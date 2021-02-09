Строительный бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров

9 февраля. FINMARKET.RU - Дефицит рабочей силы из-за коронавируса на строительных площадках России достиг 40-50%. В связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров. Объединения строительных компаний направили вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию, пишут "Известия", ознакомившиеся с копией документа. Сегодня эта возможность ограничена распоряжением правительства. В нем указано, что инициативу поддерживает НОСТРОЙ. В объединении пояснили, что заменить граждан СНГ российскими рабочими в краткосрочной перспективе сложно, поскольку требуется время на их обучение и популяризацию строительных профессий. В аппарате вице-премьера "Известиям" сообщили, что письмо получили, вопрос находится на рассмотрении.

В Минстрой поступают многочисленные обращения регионов и строительных организаций по вопросу привлечения иностранцев в сфере строительства, сказал "Известиям" заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Ведомство разработало регламент организованного завоза мигрантов для работы, добавил он. Регламент предполагает сопровождение иностранцев после их прибытия в Россию до места работы, тестирование на COVID-19, регистрацию по месту пребывания, оформление разрешительных документов, заключение трудового договора, рассказал Никита Стасишин.

В основном на российских стройках трудятся рабочие из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, сказал президент "Интеко", член общественного совета при Минстрое Александр Николаев. После остановки строек в апреле прошлого года многие мигранты уехали домой. В первую очередь это связано с тем, что они привыкли работать вахтовым методом, по 3–9 месяцев, пояснил он.

Сегодня больше всего не хватает каменщиков, отделочников, арматурщиков, бетонщиков, сказал генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей" Сергей Ренжин. Оставшиеся в России мигранты, пользуясь моментом, завышают стоимость своих услуг, указал он.

"По некоторым позициям размер заработной платы рабочих увеличился в 1,5–2 раза. В новых проектах, которые стартовали недавно, влияние роста заработных плат на себестоимость и конечную цену квадратного метра особенно ощутимо", — рассказал Андрей Колочинский, на которого ссылаются "Известия".

Год назад бригады мигрантов конкурировали за работу и снижали цены на свои услуги, а теперь вынуждены конкурировать девелоперы, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Отток иностранной рабочей силы — одна из причин увеличения себестоимости строительства, сказали в НОСТРОЙ. А также роста цен для конечных потребителей, добавил Сергей Зайцев. Как пишет газета, за 2020 год стоимость квартир в новостройках в среднем увеличилась на 19%.

Впрочем, даже если разрешить иностранным рабочим въезд в Россию, такой меры может оказаться недостаточно. Нужен дополнительный налоговый стимул для тех подрядчиков, которые оформляют рабочих в штат: сегодня это невыгодно из-за больших сборов, считают эксперты "Известий".