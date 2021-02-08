ФНС хочет корректировки главных целей процедуры банкротства

8 февраля. FINMARKET.RU - Налоговая служба, проводящая последовательную политику по цифровизации всех подконтрольных ей процессов, добралась до института банкротства. Ключевая проблема в том, что действующее регулирование отстало от реальности, сообщил в интервью "Ведомостям" заместитель главы ФНС Константин Чекмышев. По его словам, процедуры, которые должны были работать для разных вариантов неплатежеспособности, оказались невостребованными или противоречащими основной цели банкротства - выходу из тупика неплатежей. "За последнее десятилетие эффект в виде действительного оздоровления дали только 0,2% реабилитационных процедур - т. е. лишь каждая 500-я процедура", - отметил он. ФНС предлагает ввести вместо этих процедур новую - реструктуризацию. В ходе конкурсного производства кредиторы сейчас, как правило, не получают почти ничего. "Сейчас в среднем списывается 95% долга".

Как отметил Чекмышев, наиболее частым итогом процедуры банкротства оказывается просто списание долгов – сейчас в среднем списывается 95% долга, в результате потери кредиторов за последние пять лет составили 8 трлн руб. При этом, как показывает практика, списание задолженности – это не объективный результат экономической деятельности, а итог применения наработанных схем по минимизации долгов, отметил он. "Главный элемент этих схем – контролируемый арбитражный управляющий, который в первую очередь старается вывести активы компании с минимальными потерями для бенефициара. Результат потрясающий: в среднем только 20% рыночной стоимости оставшихся активов оказывается в виде денег в конкурсной массе", - подчеркивает Чекмышев.

По его мнению, необходимо максимально быстро передавать активы эффективным собственникам. Оп подчеркнул, что самое главное - необходимо сделать процедуру банкротства максимально открытой и рыночной. В частности, нужен маркетплейс по банкротству, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. "Ровно так же, как сейчас продаются товары на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса", - пояснил он.

"Процедура банкротства сегодня рождает войну всех против всех, приносит колоссальные экономические потери в виде затрат любого бизнес-субъекта на постоянную проверку своих потенциальных контрагентов, чтобы понять, кто стоит за оболочкой юридического лица. Еще дороже обходятся юридические процедуры, связанные с бесполезными попытками возместить ущерб от потери активов. От этой ситуации страдает в первую очередь здоровая часть экономики, ведь банкротные схемы рождают цепочки неплатежей и новые банкротства. Поэтому мы уверены, что главные цели процедуры банкротства сегодня должны быть скорректированы", - говорит Чекмышев.