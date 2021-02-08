Отрасли и доходы населения будут восстанавливаться асимметрично

8 февраля. FINMARKET.RU - Экономическоеможет растянуться на несколько лет. По расчетам аналитиков Bloomberg, при существующих тенденциях заражений и темпах вакцинации для затухания пандемии в мире понадобится семь лет. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили: если коронакризис закрепится, то мы получим как минимум еще один год нулевых темпов роста мировой экономики с соответствующими низкими ценами на нефть, пишет "Независимая газета"

"Восстановление среди стран будет очень неравномерным. Пройдет несколько лет, прежде чем этот разрыв будет покрыт. Многие страны даже в случае, если благоприятные предпосылки сохранятся, не восстановятся в 2021 году до уровня конца 2019 года. Восстановление продолжится и в 2022-м, и в 2023-м", - ожидает руководитель группы ЦМАКПа Александр Апокин. Кроме того, асимметричным будет восстановление и внутри каждой отдельно взятой страны.

"Ключевой вопрос, закончится ли коронакризис в первом полугодии этого года или под его знаком пройдет весь этот, а может быть, и начало следующего года, - приводит слова руководителя направления ЦМАКПа Дмитрия Белоусова Информационный центр ООН. - Если коронакризис закрепится, мы скорее всего получим еще один год нулевых темпов роста по миру, а то и спада, с соответствующими низкими ценами на нефть".

В Минэкономразвития (МЭР), впрочем, смотрят в будущее с оптимизмом: российскаявступила в фазу активного восстановления, заявляют в ведомстве.

Однако в условиях продолжительного коронакризиса, о котором предупреждают экономисты, станут неизбежными сдвиги в отраслевой структуре: экономика выживет, но, видимо, не вся, произойдет "чистка" рядов. А значит, доходы у населения тоже будут расти очень неравномерно. В случае новых ударов среди пострадавших будут все те же сектора непроизводственных услуг: торговля, гостиницы, рестораны, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

"Очевидно, если пандемия продолжится, то транспортные, финансовые и, главное, товарные коммуникации между странами и регионами резко сократятся и подорожают (за риск надо платить)", - считает Журавлев. "Далее возможны два сценария. Первый - оптимистический: человечество найдет новый безопасный способ коммуникации, но пока его никто не предложил, - говорит Журавлев. - Второй - реалистический: мировой рынок начнет расползаться на региональные рынки".

И тогда, по мнению эксперта, можно ожидать деградации производств, включенных в международную кооперацию труда, сокращения емкости рынка, снижения покупательской способности населения и иных проблем. Так что в зоне риска многие отрасли промышленного производства, транспортная отрасль, расти же точечно могут фармацевтическая индустрия и та местная промышленность, которая будет в состоянии заменить несложный импорт.

Для России это будет означать серьезные экономические проблемы: "Наше сырье и металлы будут нужны гораздо в меньшей степени. В огромной стране с не лучшими дорогами внутренний рынок будет сегментироваться еще сильней, чем в других странах, что будет чревато дефицитом товаров", - допускает Журавлев.