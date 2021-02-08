Растут продажи премиальной одежды в аутлетах

8 февраля. FINMARKET.RU - Закрытие границ с Европой, куда россияне традиционно отправляются не только на отдых, но и на шопинг, помогло операторам аутлетов внутри страны. Трафик в таких центрах ежемесячно растет на 20%, в то время как поток посетителей традиционных торгцентров падает. Потребители, не имея пока возможности посетить бутики в Милане и Париже, переключились на покупки люксовых товаров дома со значительными скидками, пишет "Коммерсант"

Летом прошлого года, сразу после снятия локдауна, трафик в аутлетах восстановился на уровне того же периода 2019 года, в то время как поток посетителей в обычных торгцентрах упал до 40%, подтверждают в Fashion Consulting Group (FCG). По данным Watcom Group, в декабре прошлого года показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве был почти на 25% ниже год к году. В январе трафик в торгцентрах оставался по-прежнему низким.

Рост выручки в аутлетах происходит на фоне снижения не только трафика традиционных торгцентров, но и сокращения в целом рынка люксовых товаров, который по итогам прошлого года потерял в объеме 15%, до 233,6 млрд руб. Снижение в этом сегменте оказалось меньше, чем в целом на фешен-рынке, объем которого в 2020 году сократился на 25%, до 1,7 трлн руб., озвучивала ранее свои предварительные оценки FCG.

Популярность формата аутлетов гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс объясняет в первую очередь ценой: в таких центрах коллекции продаются примерно на 50–70% ниже, чем в обычных торговых точках.