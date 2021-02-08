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Реальные доходы населения должны расти темпами не ниже 2,5% в год для ускорения экономики - Решетников
08 февраля 2021 года 08:19
За год злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн
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Владимир Гердо/ТАСС
В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков, это на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей. В пресс-службе ФССП на запрос "Известий" о причинах роста количества исполнительных дел и объеме средств, взысканных в целом за год судебными приставами, оперативно не ответили. Увеличение количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП, произошло в первую очередь за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году, подчеркнул "Известиям" президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. С одной стороны, прирост связан с тем, что кредиторы стали более активно применять судебное взыскание. С другой — сами граждане начали на этом настаивать, ошибочно полагая, что Фемида избавит их от долгов. В прошлом году прирост потребительских кредитов составил 9,2%, что существенно ниже, чем в 2019-м (20,9%), следует из данных ЦБ. Очевидно, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых займов, но и граждане тоже осторожнее брали новые обязательства, не будучи уверенными в сохранении уровня доходов, говорится в отчете регулятора о развитии банковского сектора. В 2020 году вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не произошло, подчеркивает ЦБ. В сегменте потребительских ссуд доля просрочки дольше трех месяцев выросла до 9% с 7,5%, что не критично, считают там. Кроме того, избежать более серьезных последствий помогли меры поддержки заемщиков. Всего с конца марта реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля банков. По данным регулятора, к концу 2020 года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранился на отметке 61%, как и в его начале. По ипотеке — 56% вместо былых 60%. Опрошенные эксперты отмечают, что прирост числа должников обеспечен за счет тех, кто перестал обслуживать долги еще в 2019 году. Реальную картину 2020-го и последствия пандемии только предстоит ощутить, уверены они.
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Ключевые слова: Россия, неплательщики
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