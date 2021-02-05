Инфляция в России в январе составила 0,7%

В России в январе рост потребительских цен замедлился до 0,7% после роста на 0,8% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,2%

5 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,7% после роста на 0,8% в декабре 2020 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе 2020 года была зафиксированав 0,4%.

Годовая инфляция в январе текущего года ускорилась до 5,2% после 4.9% в декабре.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1%, при этом плодоовощная продукция подскочила в цене на 4,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,5%, услуги стали дороже на 0,4%.

Рост потребительских цен на 0,8% и более зафиксирован в 22 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,2%) - в Республике Дагестан в связи с удорожанием продовольственных и непродовольственных товаров - на 1,5%. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области - на 0,1% в связи с удешевлением услуг - на 1,9%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге - на 0,7%.

Консенсус-прогноз по инфляции на январь 2021 года равнялся 0,8%. Но аналитики не исключали, что инфляция окажется чуть ниже и составит 0,7%. При этом годовая инфляция совпала с ожиданиями - 5,2%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год составляет 3,8% и остается ниже таргета, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в текущем году.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2021 году на уровне 3,7%, ЦБ - 3,5-4,0%

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию также вблизи таргета - 3,9%, прогноз Минэкономразвития и ЦБ - 4,0%.

Цены на бензин в январе увеличились на 1%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,5%.

В январе среди услуг пассажирского транспорта более всего выросли цены на проезд в метро - на 5,5%, комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте - на 5,1%, проезд в троллейбусе - на 4,7%, трамвае - на 4,4%, пригородном поезде - на 3,7%, городском автобусе - на 2,4%. В то же время снизились цены: на проезд в поездах дальнего следования - на 10,7%, авиаперелет экономическим классом - на 3,3%.

В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры - 14,6%, виноград - 13,0%, морковь - 8,2%, картофель - 7,1%, бананы - 6,5%, огурцы - 6,0%, лук репчатый - 5,3%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно.

Подсолнечное масло подорожало на 0,1-1,5% в 23 субъектах Российской Федерации, в 16 субъектах - на 1,6-6,1%. В 7 субъектах цены на масло подсолнечное не изменились. В то же время в 22 субъектах РФ цены снизились на 0,1-1,0%, в 12 субъектах - на 1,1-2,4%, в 5 субъектах - на 2,5-7,4%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: на 1,4-2,2% - куры охлажденные и мороженые, мука пшеничная, икра лососевых рыб, майонез; на 1,0-1,3% - рыба живая и охлажденная, мороженая неразделанная, консервы мясные для детского питания, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кетчуп, овощи натуральные консервированные, шоколад, хлопья из злаков, овсяные хлопья "Геркулес".

Одновременно в среднем по России наблюдалось снижение цен на сахар-песок на 1,6%, в том числе в 26 субъектах РФ - на 0,1-1,0%, в 34 субъектах - на 1,1-2,9%, в 13 субъектах - на 3,0-8,5%. В 3 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1-2,0%, в 4 субъектах - на 2,1-5,2%.

Снижение цен на куриные яйца в среднем по России составило 0,3%.