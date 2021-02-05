Обществам взаимного страхования отменят предельный лимит численности участников

5 февраля. FINMARKET.RU - Минфин подготовил, ужесточающиеобществ взаимного страхования (ОВС) и расширяющие количество участников в таких игроках.предназначены для защиты рисков их членов за счет уплаты ими взносов, такая страховка распространяется только на участников общества.

В пакет Минфина помимо поправок "в отдельные законодательные акты" (в основном - закон "О взаимном страховании") входят и поправки к Гражданскому кодексу. Они касаются уточнения правового статуса ОВС - так как, в отличие от прочих потребкооперативов, ОВС могут тратить сборы только на развитие страховой деятельности и страховые выплаты.

Проект предполагает упразднить предельный лимит численности участников ОВС, оставив только нижнюю границу (пять физлиц или юрлиц), пишет "Коммерсант"

Требования к финансам ОВС, напротив, ужесточаются - так, в них может быть введена временная администрация в рамках закона о банкротстве, и они будут обязаны формировать гарантийные фонды (не менее 300 млн руб. при сборах свыше 100 млн руб.). Жестче фиксируется и порядок взаимного страхования: устава ОВС для этого будет недостаточно, каждому участнику потребуется заключать с обществом договор страхования.

Также Минфин готов расширить спектр страховой защиты ОВС отдельными видами личного страхования (медицинского, от несчастных случаев), но пока сохраняет запрет нажизни.

Правку законодательства Минфин обосновывает потребностью в "гарантированном учете индивидуальных потребностей страхователей", возможностью ОВС конкурировать со страховщиками по цене, а также необходимостью страхования "специфических" рисков, в том числе для стратегических предприятий.

У участников рынка сама идея взаимного страхования вызывает много вопросов.