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05 февраля 2021 года 10:10
Обществам взаимного страхования отменят предельный лимит численности участников
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YAY/TACC
5 февраля. FINMARKET.RU - Минфин подготовил поправки, ужесточающие ответственность обществ взаимного страхования (ОВС) и расширяющие количество участников в таких игроках. ОВС предназначены для защиты рисков их членов за счет уплаты ими взносов, такая страховка распространяется только на участников общества. В пакет Минфина помимо поправок "в отдельные законодательные акты" (в основном - закон "О взаимном страховании") входят и поправки к Гражданскому кодексу. Они касаются уточнения правового статуса ОВС - так как, в отличие от прочих потребкооперативов, ОВС могут тратить сборы только на развитие страховой деятельности и страховые выплаты. Проект предполагает упразднить предельный лимит численности участников ОВС, оставив только нижнюю границу (пять физлиц или юрлиц), пишет "Коммерсант". Требования к финансам ОВС, напротив, ужесточаются - так, в них может быть введена временная администрация в рамках закона о банкротстве, и они будут обязаны формировать гарантийные фонды (не менее 300 млн руб. при сборах свыше 100 млн руб.). Жестче фиксируется и порядок взаимного страхования: устава ОВС для этого будет недостаточно, каждому участнику потребуется заключать с обществом договор страхования. Также Минфин готов расширить спектр страховой защиты ОВС отдельными видами личного страхования (медицинского, от несчастных случаев), но пока сохраняет запрет на страхование жизни. Правку законодательства Минфин обосновывает потребностью в "гарантированном учете индивидуальных потребностей страхователей", возможностью ОВС конкурировать со страховщиками по цене, а также необходимостью страхования "специфических" рисков, в том числе для стратегических предприятий. У участников рынка сама идея взаимного страхования вызывает много вопросов.
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Ключевые слова: РФ, страхование, ОВС, ответственность, поправки
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