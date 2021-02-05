Реальные доходы россиян снижаются восьмой год подряд

5 февраля. FINMARKET.RU - Последние годы в России наблюдается вопиющая странность: при постоянном увеличении средних зарплат реальныепостоянно сокращаются. И сегодня реальные доходы населения заметно ниже, чем семь лет назад, хотя Росстат регулярно рапортовал об увеличении заработных плат. Одно из объяснений этого парадокса – сверхвысокий рост зарплат у малой доли самых высокооплачиваемых работников, который не отражается в статистике реальных доходов населения. Еще один фактор – резкое падение доходов от предпринимательской деятельности. В прошлом году реальные доходы населения упали на 3,5%, тогда как реальные зарплаты выросли на 2,2%, пишет "Независимая газета".

Если не учитывать кратковременные колебания возле нуля, то реальные доходы гражданснижаются фактически восьмой год подряд, указывает "НГ". По сравнению с докризисным 2013 годом россияне обеднели примерно на 10%. Череда экономических кризисов отбросила реальные доходы населения к отметкам 2010 года, уничтожив весь рост, зафиксированный в "тучные годы" (+0,5% в 2011 году, +4,6% в 2012-м, +4% в 2013-м).

Причем многолетний спад доходов сопровождается таким же длительным периодом роста реальных заработных плат. Так, по итогам 2020 года средняя номинальная зарплата в РФ составила 49,4 тыс. руб., увеличившись на 5,5%. В реальном выражении рост составил 2,2%.

В рублях за последние семь лет зарплаты в России выросли более чем на 19 тыс. руб., или на 60%. Доходы населения за это же время двигались в обратном направлении.

Как пишет "НГ", многолетнее падение доходов связано с общей деградацией структуры доходов населения, считают эксперты. Доля собственных источников дохода среднестатистического гражданина сокращается, тогда как доля выплат от государства увеличивается.

Разнонаправленная динамика зарплат и доходов объясняется и перекосами в структуре заработков. В отличие от многих развитых стран в России можно обнаружить немало нищенствующих работающих граждан. А также топ-менеджмент с аномальными темпами роста заработков.

Существуют и проблемы со статистическими замерами вклада зарплат узкой группы топ-менеджмента в общую статистику доходов населения.

"Рост формальных показателей развития экономики, таких, например, как ВВП, не всегда связан с динамикой реальных располагаемых доходов населения и качеством жизни людей. В тот же ВВП входит огромное количество параметров, которые с доходами домохозяйств не связаны или связаны очень косвенно", – рассуждает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев, мнение которого приводит "НГ".

"Причины такой динамики доходов связаны с отсутствием роста в экономике и проведением жесткой бюджетной политики", – отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, цитируемый газетой. По его мнению, для обеспечения устойчивого роста реальных доходов на уровне 1–2% в год экономика должна расти темпами не менее 3–3,5%.

С ним согласен советник гендиректора "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Для РФ рост менее 3% в год де-факто является стагнацией", – считает он, подчеркивая, что при низких темпах экономического роста рост доходов съедает инфляция.

Восстановление доходов населения в России может произойти в 2021 г., заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24", пишут "Ведомости". По словам министра, российская экономика вступила в фазу активного восстановления.

"Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений этих не было, когда экономика работала в другом режиме. Конечно, мы сейчас еще не дотягиваем, но второй-третий квартал, конечно, мы рассчитываем, что та динамика, что есть, и то, что мы набрали, позволит нам превзойти эти значения", — резюмировал он.

По данным Росстата (их приводят "Ведомости"), реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. снизились на 3,5%. Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1% — 0,2% и 0,8% соответственно.