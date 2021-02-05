В РФ может появиться новый вид "кредитов" - судебные

5 февраля. FINMARKET.RU - В России может быть законодательно введен новый вид "кредитов": ссуда на судебные. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству изучает законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов, пишет "Российская газета"

Суть идеи в том, что некие структуры - банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, - смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций.

Часто бывает, что дело человека правое, но в суд он не идет, потому что нет денег на адвокатов. Тогда и может появиться кредитор или инвестор, который и выпишет чек на круглую сумму.

Если процесс будет проигран, внакладе останется только кредитор. Если же правда восторжествует, то и судебный инвестор будет с удовольствием пересчитывать прибыль.

"Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела, - отмечает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин. - Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг".

Интересным предлагаемый механизм может оказаться и для малого бизнеса. Как рассказывают разработчики проекта, в прошлом году во время пандемии к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тысяч обращений от бизнесменов и индивидуальных предпринимателей.

При этом у половины обратившихся не имелось достаточных средств на ведение дела, квалифицированных адвокатов, содержание юридических отделов, департаментов, штатных юристов. Поэтому судебныебыли бы им как нельзя кстати.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, сегодня в профсообществе достигнут принципиальный консенсус по поводу того, что судебное инвестирование - полезный институт и его надо развивать. Но в вопросе, какие законодательные изменения необходимы, мнения расходятся.