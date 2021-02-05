Для внедрения цифрового рубля потребуется редакции четырех законов и ГК

5 февраля. FINMARKET.RU - В России для внедрения цифрового рубля потребуются изменения в, поскольку необходимо ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами - наличной и безналичной нацвалютой. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что функции ЦБ в одноименном законе надо дополнить выпуском новой формы денег.

Как считает Аксаков, перед началом работы над законодательными изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля, такие деньги должны быть протестированы в пилотном варианте. По его словам, подготовка поправок начнется не раньше второй половины 2021 года.

До начала апреля ЦБ планирует подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка, затем будет разработана концепция и протестирован прототип новой формы валюты, сообщили "Известиям" в регуляторе. Параллельно в этом году Банк России будет разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство.

В консультационном докладе ЦБ отмечается, что ревизии потребует ГК и закон "О Центральном банке". Важно также установить ответственность за устойчивость работы информационной системы, отвечающей за обращение цифровой валюты, подчеркивается в документе.

Юристы, опрошенные "Известиями", пояснили, что коррекции потребуют законы "О Центральном банке", "О банках", "О национальной платежной системе", "О цифровых финансовых активах", а также Гражданский кодекс (ГК), пояснили юристы.

В случае внедрения цифрового рубля предстоит масштабная работа по радикальному изменению законодательства: потребуется внести поправки в любой закон, который ссылается на возможности расчетов, открытие счетов, платежные системы - они исчисляются десятками, подчеркнул вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он добавил: возможно, понадобится корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей РФ является, и речи о цифровом рубле там нет.

"Цифровой рубль выступает новой формой валюты, а не третьим видом расчетов, о чем многие говорят. Иначе следует говорить, что мы предлагаем осуществлять расчеты рублями в цифровой форме. Но общепринятая на данный момент формулировка - именно расчеты с помощью цифрового рубля. Пока необходимость изменений в Конституцию - это спорный момент", - отметил Войлуков.

В Минюсте "Известиям" сообщили, что проекты нормативных правовых актов, направленные на регламентацию расчетов с цифровым рублем, на рассмотрение в министерство не поступали.