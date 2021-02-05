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05 февраля 2021 года 08:35
Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах
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Владимир Гердо/ТАСС
5 февраля. FINMARKET.RU - Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах "при стимулирующей поддержке государства", пишет "Коммерсант". Законопроект, "направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при стимулирующей поддержке государства", будет внесен в правительство до 15 декабря, следует из плана-графика реализации госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" на 2021 год и плановый период до 2023 года, утвержденного министром финансов Антоном Силуановым. После введения с 2014 года моратория на формирование пенсионных накоплений Минфин и ЦБ представили целый ряд вариантов замены ОПС. Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагала, в частности, квазидобровольный характер формирования гражданами пенсионных средств в рамках НПО. В 2019 году ее сменил так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП). Он уже предполагал полностью добровольный характер взносов со стороны участников системы. В пенсионной системе ГПП должен стать стандартизированным планом в рамках НПО, предполагающим налоговые стимулы как для его участников, так и для работодателей. Также рассматривался вариант софинансирования взносов граждан со стороны государства на начальных этапах. В 2020 году реализовать концепцию ГПП не удалось, зато на рынке появилось много новых идей трансформации накопительной компоненты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Эксперты, несмотря на появление неких определенных сроков, в скорую реализацию новых планов правительства в пенсионной системе не верят.
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Ключевые слова: РФ, пенсии, взносы, законопроект
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