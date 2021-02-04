Список банковских рисков пополнится кибератаками и изменением климата

4 февраля. FINMARKET.RU - Международная консалтинговая компанияопределила основные, с которыми придется столкнуться банкам в ближайшие 2 года. Основой исследования стал опрос, в котором участвовали представители 57 финучреждений по всему миру, пишут "Ведомости"

Ожидаемо высокими оказались опасения по поводу кредитного риска. Так, 20% респондентов назвали кредитный риск наиболее важным типом риска для своих учреждений в течение следующих 2-х лет, а 62% заявили, что измерение кредитного риска будет чрезвычайно или очень высоким приоритетом для их учреждений. Как считают опрошенные банкиры, особые сложности в течение последующих 2-х лет будут связаны с оценкой залогового обеспечения (48%), коммерческими кредитами (48%), коммерческой недвижимостью (43%), необеспеченными кредитами (43%).

Данные Deloitte подтверждают опасения других экспертов, что снижение маржинальности в банковском секторе на ближайшие 2года - неизбежный сценарий, в том числе и для России.

По мнению партнера, руководитель направления по оказанию услуг фининститутам России и СНГ Deloitte Екатерины Трофимовой, в России в краткосрочном периоде значимость кредитного риска может быть ниже, но в постпандемийный период его важность возрастет. А главный аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов отмечает, что ближайшие 2 года будут неоднозначными для российской банковской системы, но ожидать сильных потрясений не следует.

Среди рисков, которые в ближайшее время не смогут игнорировать российские, эксперты называют и климатические. Сохранятся и опасения по поводу роста числа киберугроз. По данным исследования Deloitte, только 61% респондентов считают свои институты чрезвычайно или очень эффективными в управлении рисками кибербезопасности, а 87% заявили, что улучшение их способности обеспечить защиту от киберугроз будет чрезвычайно или очень важным приоритетом в течение следующих 2-х лет.

По мнению экспертов, чем выше уровень цифровизации, тем более значительны киберриски, с которыми сталкиваются как сами банки, так и их клиенты.

Для России киберриски будут особенно актуальными в связи с высоким уровнем распространения электронных платежей. По мнению зарубежных экспертов, он сопоставим с ситуацией в ключевых развитых странах Азии (Японии и Сингапуре) и ЕС (Бельгии, Испании, Норвегии, Италии). Так, по версии BCG, наша страна находится уже на 1-м месте по бесконтактным платежам с помощью распространенных сервисов Apple Pay или Samsung Pay, при этом ежегодно количество пользователей растет в разы.

Стремительное разрастание экосистем в стране тоже несет в себе дополнительные риски с ростом всевозможных кибератак на них, считает Антонов. "Социальная инженерия идет рядом с любой экосистемой, поэтому личные данные клиентов и их деньги на счетах всегда будут под угрозой", - объясняет он.