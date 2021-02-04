ОП и СП задумались, как помочь малоимущим

4 февраля. FINMARKET.RU - Несмотря на то что, Минпромторг уже четко сформулировал свою позицию по внедрению в стране так называемых продуктовых карточек, и Общественная палата, и Счетная палата, и отраслевые союзы, и некоторые эксперты считают эту меру более чем актуальной и востребованной - особенно сейчас, когда страну ждет скачок уровня бедности, пишет "Независимая газета"

В частности, замруководителя Росстата Константин Лайкам, выступая в Общественной палате в рамках круглого стола, посвященного обеспечению доступности продовольствия для малоимущих граждан, сообщил, что в 2020 году страна по уровню бедности может "отлететь" к показателям либо 2018 года, либо даже 2017 года - по его словам, оценки ведомства сейчас находятся в этом диапазоне. В 2017-м доходы ниже величины прожиточного минимума имели 12,9% населения РФ, или 18,9 млн человек; в 2018-м - 12,6% населения, или 18,4 млн человек.

Судя по анализу, проведенному Общественной палатой, борьба властей с ростом цен на сахар и подсолнечное масло не делает для граждан доступнее в целом продукты питания. Конечно, важно, чтобы и эти товары тоже не дорожали скачкообразно, однако основные проблемы сконцентрированы, судя по всему, в других товарных группах.

"Мы рассчитали стоимость годового набора продуктов на одного человека в соответствии с нормами потребления, которые размещены на сайте Минздрава. Расходы на сахар и растительное масло в нем составляют около 2%, - сообщила председатель Комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. - Почему так активно не обсуждаются цены на мясные и молочные продукты? Ведь на эти две группы должно приходиться по тем же нормам совокупно 50% расходов. На овощи - 16%, а с учетом картофеля - 19%. Еще около 10% составляют расходы на рыбопродукты". Судя по всему, именно в этих группах для граждан и будет наиболее ощутим рост цен.

"Необходимо задуматься о непосредственной поддержке населения", - уверена Оглоблина. "Мы выделили три возможных направления поддержки. Выдача специальных бонусных карт нуждающимся семьям, на которые ежемесячно начисляются либо бонусы, либо определенная сумма денег для приобретения продуктов первой необходимости отечественного производства. Подобную программу Минпромторг готовил к введению еще несколько лет назад", - сообщила Оглоблина. Другие направления: "Организация социального питания, предоставление продовольственной помощи, например, через распространение продуктовых наборов. И организация системы сбыта продукции малых форм хозяйствования, исключающая возникновение больших наценок".

Общественная палата в своих призывах не одинока. "Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи, как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие", - сообщила в среду директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина. По ее уточнению, важно дать семьям право выбора, какие именно продукты они будут приобретать, используя сертификат.