Для определения местоположения абонентов решения суда не потребуется

4 февраля. FINMARKET.RU - Минцифры подготовило, который вносит изменения в ст. 63 "Тайна связи" закона "О связи". Статью предлагается дополнить пунктом, закрепляющим возможность правоохранительных органов получить сведения о местонахождении конкретного абонента от операторов сотовой связи без санкции суда, пишут "Ведомости"

Современное оборудование сотовых сетей позволяет определить локацию сотового телефона с погрешностью в несколько метров - особенно в центре города, где базовые станции стоят близко друг к другу. Информация о движении обладателя сотового телефона давно используется в оперативно-разыскной деятельности (ОРД), эти данные могут служить доказательством в суде.

В то же время сведения о местонахождении аппарата не являются тайной связи по критериям, установленным Конституциейи положениями Конституционного суда, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Потому что координаты абонента можно узнать с помощью средств связи, которые пользовательским оборудованием не являются, - в данном случае с помощью базовых станций. Поэтому доступ уполномоченных органов к этой информации предлагается упростить.

Однако, как говорит замглавы Минцифры Олег Иванов, координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются ОРД, а иногда счет идет на часы. По словам замминистра, законопроект не противоречит нормам защиты персональных данных, так как координаты местоположения персональными данными не являются.