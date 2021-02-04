Вложения россиян в МФО выросли на треть

4 февраля. FINMARKET.RU - Вложения частных инвесторов в компании микрофинансового сектора за минувший год составили 10,5–11 млрд руб., на треть больше, чем годом ранее, оценили в компании IDF Eurasia, одном из крупнейших игроков рынка, пишет "Коммерсант" . По данным ЦБ, за 2019 год сектор привлек 8 млрд руб., за девять месяцев прошлого года — 7,8 млрд руб. В нынешнем году тенденция сохранится, уверены в IDF Eurasia: объем инвестиций всо стороны физлиц может составить 13–14 млрд руб. Кроме того, растет и средний чек: в 2019 году сумма первичных вложений в среднем составляла порядка 2,4 млн руб., по итогам 2020 года — 2,7 млн руб., приводят данные аналитики IDF Eurasia.

По данным председателя совета СРО "МиР" Эльмана Мехтиева, доля инвестиций от физлиц, не являющихся учредителями, в совокупном портфеле привлеченных МФК за 2020 год составила 13%. "В четвертом квартале многие игроки наблюдали рост спроса со стороны частных инвесторов на фоне снижения ставок по банковским вкладам и общей стабилизации последствий пандемии",— отмечает он.

Сами компании сектора уверены, что инвесторы заинтересованы в альтернативе банковским депозитам, ставки по которым снизились. Для компаний же привлечение средств частных инвесторов — это возможность диверсифицировать источники фондирования и регулировать объемы привлечения. Средняя доходность, которую сейчас предлагают крупнейшие игроки сектора,— 13% годовых, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. В условиях низких ставок по банковским депозитам интерес к инвестициям в МФО будет сохраняться, заключает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.