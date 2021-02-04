Прорабатывается платный проезд по дорогам Москвы

4 февраля. FINMARKET.RU - В Москве и области предложили разработать и внедрить концепцию гибкой платности проезда по автодорогам, следует из стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года. Документ был направлен в Минтранс и правительствам Москвы и Московской области 30 декабря, сообщили "Известиям" в пресс-службе "Дирекции Московского транспортного узла". Там отметили, что его утверждение ожидается в 1-м квартале 2021 года.

В Минтрансе изданию сказали, что проект стратегии поступил в министерство и сейчас дорабатывается с учетом позиций причастных ведомств. Предложение о внедрении системы гибкой платности за проезд по автодорогам Москвы и области является лишь одним из направлений дальнейшего развития Московского транспортного узла. "Это отдаленная перспектива, реализация которой возможна только за горизонтом 2030 года. Кроме того, актуальный проект стратегии не содержит конкретного регламента внедрения такой системы", - отметили в Минтрансе.

Для реализации предложенной меры требуются детальный экономический расчет и проработка с заинтересованными ведомствами и общественностью, сказали в министерстве. По словам его представителя, в обязательном порядке должна учитываться экономическая целесообразность такого решения, его влияние на благосостояние граждан. В Минтрансе также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством перевод той или иной автодороги в режим платной эксплуатации может быть выполнен только при наличии бесплатной альтернативы.

В дептрансе Москвы "Известиям" сказали, что стратегия поступала в ведомство в рабочем порядке. Там также добавили, что инициатива платного проезда по автодорогам города в департаменте транспорта столицы не обсуждалась.

Разработку стратегии заказала АНО "Дирекция Московского транспортного узла" (ДМТУ), созданная в 2011 году с целью координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти города Москвы и Подмосковья при реализации мероприятий по развитию МТУ.

Стратегия предусматривает тестовое внедрение системы гибкой платности (e-road pricing) за перемещение на личном автомобиле по уличной дорожной сети Москвы и городов Московской области. E-road pricing предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактным образом по дифференцированным ставкам, включая нулевую, зависящим от типа транспортного средства, категории платного участка, места и времени совершения поездки. В документе говорится, что население с низкими доходами должно иметь возможность бесплатного проезда по платным участкам, например через организацию определенных временных интервалов. Также предусмотрен бесплатный проезд для отдельных категорий граждан.

Система платного въезда в центр города используется сегодня также в Стокгольме, Милане, Юрмале, Сан-Франциско, Лондоне. Действует она и в Норвегии.