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03 февраля 2021 года 10:16
Рынок самозанятых впятеро превысил официальную оценку
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dpa/ТАСС
3 февраля. FINMARKET.RU - Эксперты оценивают потенциальный рынок самозанятых в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 млн (или 10% экономически активного населения) против 1,5 млн человек, вставших на учет в ФНС на конец 2020 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики "Рынок услуг самозанятых граждан". Разброс между официальной численностью и оценками эксперты объясняют в том числе лишь недавним распространением налогового режима на всю страну, пишет газета. Эксперты указывают, что для обеления рынка необходима интеграция информационной системы "Мой налог" с цифровыми платформами (ЦП) по поиску частных специалистов. При этом авторы исследования указывают на необходимость расширения стимулов для самозанятых. В ФНС “Ъ” пояснили, что предлагаемые экспертами меры уже внедряются.
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Ключевые слова: РФ, самозанятые
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