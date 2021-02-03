Рынок самозанятых впятеро превысил официальную оценку

3 февраля. FINMARKET.RU - Эксперты оценивают потенциальный рынок самозанятых в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 млн (или 10% экономически активного населения) против 1,5 млн человек, вставших на учет в ФНС на конец 2020 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики "Рынок услуг самозанятых граждан".

Разброс между официальной численностью и оценками эксперты объясняют в том числе лишь недавним распространением налогового режима на всю страну, пишет газета.

Эксперты указывают, что для обеления рынка необходима интеграция информационной системы "Мой налог" с цифровыми платформами (ЦП) по поиску частных специалистов. При этом авторы исследования указывают на необходимость расширения стимулов для самозанятых. В ФНС “Ъ” пояснили, что предлагаемые экспертами меры уже внедряются.