Крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве

3 февраля. FINMARKET.RU - Крупныйне поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц, который Минэкономразвития внесло в правительство в конце января. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в министерство, пишут "Известия"

Как ранее сообщал замминистра экономического развития Илья Торосов, ключевое в новом законопроекте - это отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Их предлагается заменить двумя процессами: реабилитационным и ликвидационным. Кроме этого, планируется реформа института арбитражных управляющих (АУ) - они будут назначаться на основе балльной оценки или случайного выбора компьютера. Также, министерство предложило создать регистр таких специалистов, усилить ответственность саморегулируемых организаций (СРО) и т.д.

Однако из письма главы РСПП Александра Шохина в адрес замминистра следует, что предприниматели не могут поддержать такую редакцию документа.

Значительная часть замечаний РСПП связана с нововведениями, которые касаются СРО и арбитражных управляющих. Так, снижение минимального числа членов СРО со 100 до 10 или 20 человек, в зависимости от типа, фактически превратит этот институт в управляющие компании, которые будут действовать исключительно в интересах своих участников. Как считают в РСПП, нижнюю планку по количеству членов следует поднять.

Не устроило союз и исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, в случае если арбитражный управляющий нанес бизнесу вред. Это приведет к быстрому исчерпанию ресурсов фондов и не даст многим добросовестным предпринимателям возможности получить возмещение. Как говорится в заключении, следует ограничить максимальный размер компенсации по одному случаю причинения убытков в 20% объема фонда СРО.

Кроме того, в РСПП раскритиковали порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов. Не оценили в РСПП и систему случайного выбора арбитражного управляющего.

Критике крупного бизнеса подвергся также тот факт, что законопроект предусматривает возможность выполнения функций арбитражных управляющих организациями, созданными рядом госкорпораций, а также "иными юридическими лицами", определенными правительством. При этом к указанным организациям не устанавливается минимальных требований, таких как профподготовка руководителей, страхование ответственности, членство в СРО.