Налоговики выявят неэффективные льготы для бизнеса

3 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба вместе с Минфином запустила электронную систему мониторинга налоговых льгот в России: специальный программный комплекс систематизирует и анализирует декларации налогоплательщиков и другие данные, чтобы оценить, в какой степени каждая организация использует положенные ейи преференции, пишут "Ведомости". "Система мониторинга налоговых льгот создана как инструмент автоматической выборки данных, – пояснили газете в Минфине. – Это позволит повысить качество формируемых сведений и сократит сроки их получения». При этом в ведомстве подчеркивают, что "изменений в системе оценки налоговых льгот не предполагается".

В ФНС ожидают, что система автоматически сформирует данные по налоговым льготам на всех бюджетных уровнях. При этом повысится качество формируемых сведений, сократятся сроки организации данных, а Минфин России и кураторы налоговых расходов будут обеспечены гибким инструментарием для формирования выборок в разрезе регионов, отраслей и отдельных организаций", – объясняют налоговики.

Для налоговой службы запуск такой системы – важный шаг к повышению эффективности работы, признают эксперты. "Налоговики получают возможность моделирования и оптимизации использования бюджетных средств с максимальной отдачей", – считает доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. "Внедрением цифрового инструментария автоматизации процесса мониторинга налоговых льгот ФНС фактически сделал прорыв в наведении порядка в многоуровневой системе действующих налоговых льгот и преференций", – соглашается эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

При этом сам процесс анализа жестко регламентируется целым рядом нормативных и рекомендательных документов Минфина России. "Сейчас оценка эффективности налоговых расходов регулируется постановлением правительства, согласно которому этот процесс состоит из двух составляющих: оценки целесообразности и оценки результативности налоговых расходов", – поясняет руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.

Вместе с тем очевидна важность такого анализа – число льгот и преференций сегодня исчисляется сотнями. "Льготы, введенные с целью проведения социально ориентированной налоговой политики, будут оцениваться по их социальной эффективности, – поясняет руководитель Центра налоговой политики НИФИ Минфина России Миляуша Пинская. – Льготы, нацеленные на поддержку реального сектора экономики, – по экономической эффективности. Оценка будет осуществляться на региональном уровне в увязке с достижением целевых показателей госпрограмм".