В поисках выгоды: россияне забрали с депозитов 1,7 трлн руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов и потерей клиентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса топ-30 кредитных организаций, проведенного "Известиями". Кроме того, отмечается тенденция существенного уменьшения горизонта планирования клиентов, перевода средств в накопительные счета и вложений в инвестиционные инструменты. По данным ЦБ, за 2020-й с депозитов утекло 1,68 трлн рублей. Опрошенные газетой эксперты полагают: в 2021-мпродолжат терять привлекательность, еще больше усилив приток средств физлиц на фондовый рынок.

Переход Центробанка на стимулирующую денежно-кредитную политику, постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне в 4,25% годовых сделали классический способ сбережения средств невыгодным для населения. Сейчас, по данным регулятора, максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,48% годовых, то есть близка к показателю инфляции. Ее уровень, по оценкам Росстата, составил 4,9% по итогам 2020-го, пишут "Известия".

Вместе с тем в банках в этом году ждут укрепления трендов, унаследованных от 2020-го, а именно увеличения спроса на альтернативные инструменты и появление комбинированных с депозитами продуктов. Также с учетом действия нового налога на вклады там не исключили тенденции их дробления между членами семьи.

Опрошенные "Известиями" эксперты полагают, что в 2021-м привлекательность депозитов продолжит снижаться, что усилит приток средств физлиц на биржу.

"Вряд ли ситуация изменится в первом полугодии, так как ЦБ указывал, что будет рассматривать переход к нейтральной денежно-кредитной политике в среднесрочной перспективе. Но мы не ожидаем повышения ставок до 2022 года. Ближе к нему проценты по депозитам начнут немного расти, что приведет к перетоку части средств на срочные вклады", — считает замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Роман Рыбалкин.

Но рост числа клиентов на брокерском обслуживании продолжится. По итогам 2020-го приток средств граждан на фондовый рынок, скорее всего, превысит 1,3–1,4 трлн рублей, оценил он.

К концу 2021-го в случае относительно стабильной ситуации на рынке и постепенного восстановления доходов населения вклады могут увеличиться, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Однако прирост не будет значительным и без учета валютной переоценки не превысит инфляцию, добавил он. В то же время, по его мнению, сохранение популярности биржи существенного влияния на рынок депозитов не окажет. Так как для подавляющего большинства этот способ инвестирования сбережений остается одним из доступных, привычных и консервативных методов.