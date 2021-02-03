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03 февраля 2021 года 08:46
ЦБ защитит потребителей электронных кошельков
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Максим Чурусов/ТАСС
3 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ разработал рекомендации, чтобы повысить качество обслуживания клиентов с помощью электронных денежных средств (ЭДС). В договорах операторам ЭДС, которыми в том числе выступают и банки, придется подробно информировать клиента обо всех правилах и документах, с которыми он должен согласиться, подписывая договор, а также за две недели предупреждать обо всех изменениях, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с инструкцией. Участники рынка считают, что некоторые рекомендации выглядят излишними, а некоторые могут привести к существенным дополнительным затратам. В перечень ОЭДС включены действующие кредитные организации, приславшие в соответствии с указанием ЦБ 2694-У уведомления о начале деятельности по переводу электронных денежных средств, по данным на 2 февраля таких в реестре числилось 80. Как отмечают участники рынка, исполнение подобной рекомендации потребует проведения серьезной работы, которая приведет к затратам большого количества ресурсов, как интеллектуальных, так и финансовых. Хотя, подчеркивает один из собеседников “Ъ”, формально это лишь рекомендации, в случае с ЦБ их неисполнение может быть "чревато последствиями".
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Ключевые слова: РФ, банки, элкошельки, инструкция, ЦБ
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