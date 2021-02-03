По эффективности труда фармацевты стали лучшими

3 февраля. FINMARKET.RU - Наилучшие показатели по эффективности труда в прошлом году были в сфере производства лекарств и медицинских материалов, химических веществ и продуктов, аутсайдерами стали мебельные и кожгалантерейные фабрики, заявил заместитель министра экономического развитияПетр Засельский в интервью "Российской газете".

"По данным 2020 года, наилучшие показатели по эффективности труда - в сфере производства лекарств и медицинских материалов, химических веществ и продуктов, бумаги и изделий из нее. Намного хуже ситуация на мебельных и кожгалантерейных фабриках, при пошиве одежды", - уточнил замглавы Минэкономразвития, рассказывая о прошлогодних итогах реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Отвечая на вопрос издания, как изменится нацпроект в 2021 году, Засельский подчеркнул, что "при корректировке нацпроекта - его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов - мы сохранили все мероприятия, доказавшие свою эффективность, и добавили те, которых, по нашему мнению, не хватало".

"В том числе (в нацпроекте появился) новый инструмент - цифровая экосистема, которая будет способствовать ускоренной цифровизации предприятий; и совместный проект с WorldSkills по возрождению движения рационализаторов и переобучению работников", - отметил замминистра экономического развития.

По его словам, изменения также коснутся работы Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

"С 2021 года его (ФЦК) эксперты начнут реализовывать комплексные проекты на предприятиях, направленные не только на устранение потерь, но и на совершенствование других бизнес-процессов (логистика, продажи, планирование, корпоративная культура и так далее)", - пояснил Засельский.

"Помимо этого, поддержка занятости переходит в нацпроект "Демография", а мы больше не принимаем к себе предприятия сферы ЖКХ. Зато к нам теперь добавится торговля и компании с выручкой свыше 30 млрд рублей в год. Раньше мы работали только со средним и малым бизнесом", - уточнил замглавы Минэкономразвития в беседе с изданием.

Он также заявил, что утраченное в связи с распадом СССР движение рационализаторов необходимо возродить, оно будет мотивировать сотрудников предприятий и способствовать оптимизации производственных процессов.

"Мы очень хотим возродить движение рационализаторов, утраченное с развалом СССР. Знания людей, техническая смекалка - это огромный ресурс для повышения производительности труда", - отметил Засельский, рассказывая об особенностях реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".