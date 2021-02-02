Распознаем "черного" коллектора

2 февраля. FINMARKET.RU - За прошлый год Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) получила более 700 жалоб на действия нелегальных коллекторов. Количество жалоб на нелегальных сборщиков долгов за год выросло на треть. Почти в каждом случае заявители жалуются на "психологическое давление и грубое нарушение правил взаимодействия". Эксперты объясняют, как распознать черного коллектора, пишут "Ведомости".

Нелегальный коллектор – тот, кто не состоит в официальном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и в то же время возврат просроченной задолженности для него основная деятельность, объясняют в ассоциации. К их услугам прибегают главным образом небольшие финансовые компании, не слишком разборчивые в выборе средств достижения своей цели – возврата долга. И именно на них приходится основная масса жалоб должников.

С ходу легального коллектора от нелегального отличит не всякий заемщик. Но, пишет газета, распознать черных коллекторов можно.

Первый признак, говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев, неполнота информации: нелегалы редко называют свои имена, тогда как профессионалы всегда представляются, а также называют организацию, от лица которой действуют.

Второе: закон запрещает взыскателю связываться с должником чаще двух раз в неделю – если кто-то напоминает о долге чаще, это точно мошенник. И только они могут себе позволить грубость и психологическое давление. И еще: легальный коллектор никогда не возьмет деньги в руки, он может лишь напомнить реквизиты кредитора и подробно рассказать о способах оплаты. Нелегалы, напротив, часто предлагают заплатить наличными или перевести деньги на банковскую карту. Также плохой признак - если при телефонном общении с коллектором не ведется запись разговора, отмечают эксперты "Ведомостей". Также важно, назвал ли он сумму и/или структуру долга. Среди признаков нелегальной работы коллектора эксперты также называют размещение информации о долге в соцсетях, расклейку соответствующих объявлений по месту жительства должника, требование погасить долг какого-либо третьего лица или, напротив, чтобы третье лицо оплатило долг заемщика.

По мнению профессиональных участников рынка, пишут "Ведомости", сегодня есть все необходимые инструменты для борьбы с черными коллекторами, однако эта работа находится в начальной стадии – насчитывается лишь несколько десятков примеров успешного противодействия нелегальным сборщикам долгов.