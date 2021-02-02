Санатории хотят в программу туристического кэшбэка

2 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть включить в программу туристического кэшбэка все санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. В Ростуризме пояснили "Коммерсанту" , что поддерживают включение в программу всех здравниц с медицинской лицензией и уже обратились в Минфин для получения одобрения.

Программа туристического кэшбэка запущена в 2020 году в качестве меры стимулирования спроса, на проект правительство выделило 15 млрд руб. Участвовать в акции могли и, но только прошедшие классификацию как средства размещения. Собеседник “Коммерсанта” на туррынке поясняет, что во многом речь шла о технических сложностях: Ростуризм выступает держателем реестра классифицированных средств размещения, а сведения обо всех лицензированных объектах находятся в Минздраве. По расчетам АОТ, в России около 1,8 тыс. здравниц, из которых классификацию прошла примерно половина: для них, в отличие от отелей, это добровольный процесс.

Прошлый год оказался для санаторно-курортной отрасли непростым. По предварительным оценкам BusinesStat, в 2020 году объем рынка мог сократиться на 33% (до 41 млн человеко-дней пребывания) относительно 2019 года, а доходы здравниц — на 20%. Медицинский директор АОТ Михаил Данилов не сомневается, что в этом году спрос на услуги здравниц превысит показатель 2020 года, но достигнуть уровня 2019 года будет сложно. Программу туристического кэшбэка наряду с общим оживлением на рынке внутреннего туризма эксперт называет одним из факторов роста спроса на отдых в здравницах. Еще одним потенциальным драйвером рынка Данилов считает программы реабилитации после COVID-19, которые сформировали санатории: их прохождение летом было включено в официальные методические рекомендации Минздрава.