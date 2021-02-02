.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Власти регионов должны способствовать вхождению местных производителей в крупные торговые сети - Мишустин
02 февраля 2021 года 08:14
Нуждающиеся получат продовольственную поддержку
|1
Сергей Бобылев/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - Нуждающиеся граждане могут получить продовольственную поддержку от государства. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад на 39 листах о разработанных мерах, которые должны обеспечить приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения. Речь идет в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уверены в Минпромторге, пишут "Известия" со ссылкой на источник в кабмине. В пресс-службе Минпромторга "Известиям" подтвердили, что направили в декабре этот документ в аппарат правительства. Хотя подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают. Источник в кабмине добавил: в документе министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве несколько лет. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. По мнению экспертов, эти меры могли бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания. Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, сказал изданию председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт, в том числе американский, доказал эффективность этого инструмента. Эксперт подчеркнул, что при таком подходе правительство четко выделяет нуждающихся граждан и помогает конкретно им. Большая торговля также поддерживает продовольственную помощь нуждающимся гражданам, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен, считает он. Сейчас их зафиксировали для всех покупателей на два наименования: сахар-песок и подсолнечное масло. Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать, подчеркнул он.
.
Ключевые слова: Россия, нуждающиеся, помощь
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 02.02.2021
Мёртво-рождённая идея.В очередной раз ситуация показала очевидность не состоятельности объединения функция производства и торговли. В СССР это пробовали и поняли, что торговля должна заказывать необходимое количество и качество товаров, а промышленность должна исполнять заказ и наполнять рынок, тогда ясно с кого и за что спрашивать. Сегодня промышленность производит, то ЧТО МОЖЕТ при этом добиться ЧТО НУЖНО, от них НЕ ВОЗМОЖНО. Течём по течению, как трупы, куда вынесет. Хотят применить аналог соцваыплат, которые получить чложно, так как основная задача -ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.