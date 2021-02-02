Нуждающиеся получат продовольственную поддержку

2 февраля. FINMARKET.RU -граждане могут получить продовольственную поддержку от государства. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад на 39 листах о разработанных мерах, которые должны обеспечить приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения. Речь идет в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уверены в Минпромторге, пишут "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" подтвердили, что направили в декабре этот документ в аппарат правительства. Хотя подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают. Источник в кабмине добавил: в документе министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве несколько лет. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания.

По мнению экспертов, эти меры могли бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания.

Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, сказал изданию председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт, в том числе американский, доказал эффективность этого инструмента. Эксперт подчеркнул, что при таком подходе правительство четко выделяет нуждающихся граждан и помогает конкретно им.

Большая торговля также поддерживает продовольственнуюнуждающимся гражданам, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен, считает он. Сейчас их зафиксировали для всех покупателей на два наименования: сахар-песок и подсолнечное масло. Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать, подчеркнул он.