ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат

Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков

1 февраля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году снизился на 3,1% после повышения на 2% в 2019 году, на 2,8% в 2018 году, на 1,8% в 2017 году, на 0,2% - в 2016 году и снижения на 2% в 2015 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 4%, соответственно. Экономика продемонстрировала снижение впервые с 2015 года. Более существенное падение было зафиксировано в 2009 году (спад на 7,8%).

Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106 трлн 606,6 млрд рублей

Индекс-дефлятор ВВП за 2020 г. по отношению к ценам 2019 г. составил 100,7%.

Динамика изменения ВВП оказалась лучше оценок аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце 2020 года, а также прогноза Минэкономразвития и ЦБ РФ. Консенсус-прогноз аналитиков по снижению ВВП на 2020 составлял 3,6%. Минэкономразвития изначально прогнозировал падение экономики на 3,9%. Однако глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации 25 декабря подкорректировал его до 3,8%. Банк России ожидал снижение в интервале 4,0-5,0%.

В 2021 году Минэкономразвития прогнозирует повышение ВВП на 3,3%, действующий прогноз ЦБ - рост в интервале 3-4%. Экономисты более консервативны в отношении перспектив 2021 года - консенсус-прогноз предполагает подъем в следующем году на 2,7%.

Снижение ВВП в 2020 году связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы, говорится в комментариях Росстата.

Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-24,1%), учреждения культуры и спорта (-11,4%), предприятия транспорта (-10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (-6,8%).

"Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости (-10,2%) и индекса-дефлятора добавленной стоимости (-17,6%) в добывающей промышленности. Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (-0,3%)", - говорится в сообщении статведомства.

Возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,9%).

Увеличение тарифов на коммунальные услуги повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+6,2%).

Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно прошлого года в здравоохранении (+11,9%), образовании (+5,5%) и других отраслях сектора государственного управления связан с ростом средней заработной платы на одного работника в этих отраслях, указывает Росстат.

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2020 года составила 71,5% (75,019 трлн руб.) против 69,5% в 2019 году.

В том числе доля расходов домохозяйств сократилась на 0,8 п.п. - до 50% ВВП с 40,8% ВВП, а расходов госуправления выросла до 21% с 18,3%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, подросла до 0,5% с 0,4% годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления увеличилась до 23,7% с 22,9%, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 21,6% с 21,2%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств - до 2,1% с 1,7%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) упала до 4,8% в 2020 году с 7,6% 2019 году. Это связано с падением индексов цен на экспортируемые товары, отмечает Росстат.

Доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 46,3% до 49,5%. Среди причин - увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией. Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,3% до 10,9% за счет сокращения налоговых поступлений (в основном, таможенных пошлин) и увеличения субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.

Доля валовой прибыли сократилась, соответственно, с 42,4% до 39,6%.