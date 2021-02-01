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01 февраля 2021 года 11:10

Россияне все больше доверяют постаматам

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DPA/TACC
DPA/TACC
1 февраля. FINMARKET.RU - Количество постаматов в 15 крупнейших городах России (с населением более 1 млн человек) увеличилось на 54% - с 4938 до 7616 шт., показало исследование сервиса 2ГИС. Наибольшее число точек расположено в трех крупнейших городах страны - Москве (3019), Санкт-Петербурге (1212) и Новосибирске (461). При этом самый значимый прирост зафиксирован в Красноярске (+156%), Воронеже (+153%) и Волгограде (+111%).

Еще больший рост, как пишут "Ведомости", зафиксировала компания Data Insight, правда, по словам ее ведущего аналитика направления "Логистика" Наталии Крупениной, она считала с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. За этот период количество постаматов выросло как минимум на 134%.

Всего в России в настоящий момент работает более 18 тыс. постаматов, говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Он согласен с данными 2ГИС, что их количество в крупнейших городах за год увеличилось в 1,5 раза. Лидер рынка, по данным "Infoline-аналитики", - Ozon, у которого более 7500 собственных постаматов, на 2-м месте - PickPoint (порядка 5300 точек).

По его словам, покупатели в условиях пандемии коронавируса стали с большей осторожностью относиться к курьерской доставке, за исключением тех случаев, когда речь идет о заказе продуктов или кулинарии. Об этом говорят и другие эксперты.

Рынок постаматов будет расти и дальше. Бурмистров прогнозирует увеличение количества точек в 2-3 раза в ближайшие 2-3 года, они будут стоять в каждом крупном сетевом магазине. Однако и пункты выдачи заказа не будут терять популярности и продолжат развиваться в том или ином виде.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  постаматы,  развитие,  пандемия

 
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