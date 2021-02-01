Роспотребнадзор рассказал об уловках мошенников во время пандемии

1 февраля. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор опубликовал предупреждение об активизации мошенников на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и большого количества противоречивой информации о новой коронавирусной инфекции в средствах массовой информации, в том числе и сети интернет. Ведомство предупреждает, чтоиспользуют разнообразные схемы, связанные с пандемией с целью обмана граждан и наживы.

В частности, "мошенники предлагают купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом". Причем мошенники могут не только размещать свою информацию на сайте, но и звонить, или осуществлять поквартирный обход.

Также предлагается купить лекарства или пищевые добавки, якобы помогающие от коронавируса. Ведомство рекомендует не вступать не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку".

Кроме того, мошенники в период пандемии звонят гражданам и информируют о якобы их контакте подтвержденным носителем вируса и требуют проведения платного анализа на дому.

В качестве средства выманивания денег у граждан используются фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке. с целью кражи данных карты) – например, про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

Роспотребнадзор также предупреждает, что мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры. "Как правило, цель такого визита – квартирная кража. Ни под каким предлогом не открывайте дверь посторонним людям", - пишет ведомство.

Кроме того, они могут попросить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом.

"С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты Правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты, которые маскируются под официальные порталы реальных организаций", - предупреждает Роспотребнадзор.