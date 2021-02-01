Принципы экологической, социальной и управленческой ответственности адаптировали для банков

1 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) подготовиладля кредитных организаций по внедрению принципов экологической, социальной и управленческой ответственности - ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), пишет "Коммерсант"

С учетом планов властей уже в этом году перейти к стимулированию внедрения подхода на основе ESG рекомендации могут пригодиться большинству российских банков. Опрошенные "Ъ" эксперты отмечают, что тема ESG-банкинга достаточно новая для российского рынка, но спрос на нее со стороны клиентов растет.

"Реализация целей устойчивого развития (ЦУР) и национальных целей развитияна период до 2030 года требует внедрения новых бизнес-моделей работы российских банков", - говорится в рекомендациях АБР по ESG-банкингу. Там также отмечается, что распоряжение правительства от 18 ноября 2020 года №3024-р поручает госкорпорации ВЭБ.РФ методическое обеспечение "инвестиционной деятельности в сфере устойчивого развития и привлечения внебюджетных средств, актуализации критериев, требований к верификации проектов, подходов к оценке воздействия на окружающую среду и климат, информационного сопровождения и взаимодействия с международными финансовыми организациями".

Рекомендации АБР можно считать частью движения в сторону "озеленения" финансовой среды России, которое уже началось и поддерживается на госуровне.

Стимулирующие меры государства, полагают участники рынка, должны подтолкнуть к ESG-подходу тех, кто пока не видит в нем реальной выгоды. А рекомендации, разработанные АБР, помогут внедрить ESG-подход тем, кто сам не занимается его разработкой. В частности, в документе приводятся рекомендации по выбору ESG-стратегии, управлению ESG-рисками, а также формированию отчетности.