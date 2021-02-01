Россиян будут информировать об аварийности домов

1 февраля. FINMARKET.RU - Власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности домов. Правительство приняло решение поддержать законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", рассказал "Известиям" источник в комиссии правительства по законопроектной деятельности. Документом предлагается создать механизм информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов.

Согласно пояснительной записке, для этого предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных властей, принимающих решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, направлять эту информацию в Росреестр. Данная структура будет, в свою очередь, включать эти сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии недвижимости.

"В соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодексанепригодными для проживания могут быть признаны не только жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и иные помещения муниципального и частного жилищного фонда. В связи с этим представляется целесообразным распространить действие законопроекта на все виды жилых помещений", - говорится в проекте официального отзыва.

Как сообщила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, документ был внесен в нижнюю палату еще весной 2020 года. Летом он получил положительное заключение Минстроя.

"На его разработку подтолкнули две серьезные проблемы. Первая - то, что люди сначала приобретают жилплощадь и только потом узнают о ее аварийности. Ведь на этапе покупки состояние дома можно оценить лишь визуально. Вторая проблема - мошенники, которые зная, чтоаварийное, покупают его, а потом подают на компенсации", - пояснила она "Известиям".

Политика расселения граждан из аварийного жилья в России реализуется с 2008 года. За этот период расселено уже 17 млн кв. м и 1,1 млн человек, на что было потрачено 544 млрд рублей. В ближайшие 5 лет государство планирует расселить еще 11 млн кв. м и 600 тыс. человек. На реализацию этих планов предполагается потратить еще 458 млрд рублей.

Законопроект поддерживают в профильном комитете парламента и во всех фракциях. Эксперты считают, что это полезная инициатива, но важно, как именно будет происходить. Документ может быть рассмотрен в рамках весенней сессии парламента.