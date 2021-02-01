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01 февраля 2021 года 09:40
Многоэтажки оборудуют зонами спасения на крышах
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
1 февраля. FINMARKET.RU - В России могут начать строить многоэтажные дома с зонами спасения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) на крышах. Это следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, свои предложения в него внесли участники рынка, в числе которых - ассоциация "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве", Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) и др. Организации направили проект в новой редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут "Известия". "Предполагается ввести правило оборудования всех новостроек выше 28 м специальными противопожарными зонами спасения на плоских кровлях. Это будет возможно при условии развития летательной пожарной техники, в частности вертолетов и квадрокоптеров", - сказал "Известиям" зампред комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин. Действующие требования к строительству зданий (СП 59 от 2016 года) предписывают, что в местах общего пользования домов от 28 м должны быть зоны спасения, в том числе для маломобильных граждан, указал директор департамента по развитию продукта ГК "ФСК" Петр Кирилловский. Девелоперы должны их учитывать при проектировании, подчеркнул он. Но, как сказали "Известиям" в НОСТРОЙ, даже если здание оборудовано современными системами предупреждения и предотвращения ЧС, учтены не все действующие нормы. Поэтому возможность спасения с высоты зачастую не только последняя, но и единственная для безопасной эвакуации людей, подчеркнули в НОСТРОЙ. Как отмечают эксперты, строительство спасательных зон может стоить до 1 тыс. рублей за 1 кв. м. Стоимость жилья в этом случае вырастет в пределах 1%.
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Ключевые слова: РФ, многоэтажки, зоны, ЧС
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