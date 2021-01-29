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29 января 2021 года 12:20
С февраля соцвыплаты увеличатся на 4,9%
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ZUMA/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Ежемесячные денежные выплаты для льготных категорий граждан с 1 февраля увеличатся на 4,9 %, сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР) "С 1 февраля на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы", - говорится в опубликованном сегодня сообщении ПФР. "Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за 2020 год", - уточняется в сообщении. Как отмечается, к числу граждан, пользующихся правом на федеральные льготы, относятся: инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. ПФР также сообщил, что с 1 февраля также на 4,9% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. "Стоимость данного набора с февраля вырастет до 1211,66 рубля в месяц", - говорится в сообщении. Помимо этого, в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6424,98 рубля. "Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей", - говорится в сообщении ПФР. Ранее руководитель (ПФР) Максим Топилин заявлял, что Фонд ПФР в начале года также на уровень инфляции произвел индексацию пенсий неработающим пенсионерам, данная мера затронула 32 млн неработающих пенсионеров и средняя прибавка к пенсии составила 1 тыс. 39 рублей.
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Ключевые слова: Россия, соцвыплаты, индексация
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