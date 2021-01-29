Рынок ломбардов вырос на цене залогов

29 января. FINMARKET.RU - Рост портфеля ломбардов в прошлом году составил 10%. Однако обеспечен он был не притоком новых клиентов, а ростом среднего чека, пишет "Коммерсант"

В 2020 году, по оценке главы совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, небольшие несетевые компании, занимающие половину рынка, утратили до 30% клиентской базы. Во многих регионах не работали точки продаж, клиенты чаще выкупали залоги, кроме того, уехали и не вернулись мигранты, которые составляли существенную долю клиентов. В итоге в 2020 годупокинули 700 компаний - почти 20% значившихся в реестре ЦБ на начало года.

Однако, отмечает Лазутин, портфель рынка за минувший год увеличился до 40 млрд руб. (+10%). И рост был обеспечен прежде всего за счет выросшего в цене золота, которое обеспечивает 90% всех займов, пояснил он.

С учетом роста курса доллара на российском рынке (на 20%) стоимость драгметалла выросла приблизительно в 1,5 раза. Причем учетные цены ЦБ за золото (от которых ведут оценку ломбарды) уже к апрелю достигли 4 тыс. руб./1 г, а с августа оставались в диапазоне 4,5-4,7 тыс. руб./1 г.

В этом году существенного роста рынка ждать не стоит, уверен Лазутин, если только не вернутся массово рабочие-мигранты. "Кроме того, в текущих экономических условиях будет происходить консолидация отрасли и ее чистка. В этом году процесс замедлится, но еще примерно 10% уйдет с рынка", - оценивает он. Кто-то присоединится к более крупным игрокам, кто-то уйдет в серый сегмент, неподконтрольный ЦБ. В "Мосгорломбарде" также не ожидают резкого роста спроса на услуги 2021 году.