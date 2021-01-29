Какие выплаты будут проиндексированы с февраля

29 января. FINMARKET.RU - С 1 февраля в РФ традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году Минтруд предложил проиндексировать их на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году.

Ежегодно на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составляет 65,6 тыс. руб., напоминает "Российская газета"

По информации Пенсионного фонда России, средний размер ЕДВ с учетом индексации увеличится на 120 руб. и составит на 1 февраля 2021 года 2579 руб.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Так, с 1 февраля т.г. стоимость набора социальных услуг (НСУ) составит 1211 руб., в том числе стоимость лекарственного обеспечения - 933 руб.; санаторно-курортного лечения - 144 руб.; проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134 руб.

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам неработавшего пенсионера. Сейчас размер этого пособия - чуть более 6 тыс. руб.

Кроме того, с 1 апреля на 2,6% вырастут социальные пенсии.